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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/pmef-1735768728.html
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашений на 60 миллиардов рублей
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашений на 60 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.06.2021
Самарская область заключила на ПМЭФ соглашений на 60 миллиардов рублей
Самарская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций и позволят РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:39
2021-06-05T11:39
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
дмитрий азаров
самарская область
тольятти
экономика
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САМАРА, 5 июн – РИА Новости. Самарская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций и позволят создать 12,2 тысячи рабочих мест, сообщил губернатор Дмитрий Азаров."На форуме заключены соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций в экономику и позволят создать 12,2 тысяч рабочих мест. А это благосостояние жителей региона, доходы самарских семей. Я имею ввиду, конечно, жителей всей области, потому что те проекты, по которым мы достигли договоренности, будут реализованы на разных территориях: в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Красноармейском районе и другим", - цитирует Азарова пресс-служба.По словам губернатора, многие проекты, по которым областным властям удалось достигнуть конкретных договоренностей на ПМЭФ-2021, имеют перспективу реализации следующих этапов, и в будущем количество рабочих мест может вырасти еще до 10 тысяч.Он добавил, что на пленарном заседании форума президент страны Владимир Путин отметил Самарскую область как динамично развивающийся регион. "Как регион, который не боялся брать на себя ответственность в период пандемии и ограничений, который не приостанавливал работу по улучшению инвестиционного климата. И вошел в число лучших по динамике, при этом впервые вошел в десятку самых успешных регионов по созданию инвестиционного климата", - сказал Азаров.Глава региона также отметил, что самый масштабный инфраструктурный проект Самарской области, реализующийся на принципах государственно-частного партнерства, – по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, прозвучал отдельно в повестке форума."Наш опыт государственно-частного партнерства по строительству моста – такому масштабному инфраструктурному проекту – сегодня взят как модельный для других регионов. Проект еще реализуется, и реализуется успешно. И именно наш опыт сегодня тиражируется в других субъектах страны. Федеральное правительство рекомендует использовать именно такую модель для опережающего развития инфраструктуры в Российский Федерации", – подчеркнул Азаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/investrazvitie-1735729638.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, экономика

Самарская область заключила на ПМЭФ соглашений на 60 миллиардов рублей

11:39 05.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 5 июн – РИА Новости. Самарская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций и позволят создать 12,2 тысячи рабочих мест, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
"На форуме заключены соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций в экономику и позволят создать 12,2 тысяч рабочих мест. А это благосостояние жителей региона, доходы самарских семей. Я имею ввиду, конечно, жителей всей области, потому что те проекты, по которым мы достигли договоренности, будут реализованы на разных территориях: в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Красноармейском районе и другим", - цитирует Азарова пресс-служба.
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По словам губернатора, многие проекты, по которым областным властям удалось достигнуть конкретных договоренностей на ПМЭФ-2021, имеют перспективу реализации следующих этапов, и в будущем количество рабочих мест может вырасти еще до 10 тысяч.
"Мы оформили деловые отношения, над которыми работали не один месяц. Для того, чтобы этот форум был для Самарской области успешным, нам пришлось очень сильно потрудиться. И команда правительства региона справилась по всем направлениям со всеми задачами, поставленными на этот Петербургский международный экономический форум", - подчеркнул Азаров.
Он добавил, что на пленарном заседании форума президент страны Владимир Путин отметил Самарскую область как динамично развивающийся регион. "Как регион, который не боялся брать на себя ответственность в период пандемии и ограничений, который не приостанавливал работу по улучшению инвестиционного климата. И вошел в число лучших по динамике, при этом впервые вошел в десятку самых успешных регионов по созданию инвестиционного климата", - сказал Азаров.
Глава региона также отметил, что самый масштабный инфраструктурный проект Самарской области, реализующийся на принципах государственно-частного партнерства, – по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, прозвучал отдельно в повестке форума.
"Наш опыт государственно-частного партнерства по строительству моста – такому масштабному инфраструктурному проекту – сегодня взят как модельный для других регионов. Проект еще реализуется, и реализуется успешно. И именно наш опыт сегодня тиражируется в других субъектах страны. Федеральное правительство рекомендует использовать именно такую модель для опережающего развития инфраструктуры в Российский Федерации", – подчеркнул Азаров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Миронов: инвестпортфель Ярославской области на ПМЭФ достиг 30 млрд рублей
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинДмитрий АзаровСамарская областьТольяттиЭкономика
 
 
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