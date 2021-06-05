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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ
Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ - РИА Новости, 10.06.2021
Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ
Работа по присвоению статуса особо охраняемых природных территорий в Москве будет продолжена, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-05T15:25
2021-06-10T18:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по присвоению статуса особо охраняемых природных территорий в Москве будет продолжена, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, сегодня в крупном мегаполисе "непросто сохранить природный баланс, не останавливая развитие города"."Но развитие Москвы сохраняет параметры окружающей среды. В 2010 году у нас было 10 природных территорий, а к концу 2020 их стало 136, то есть 126 новых территорий создали. На самом деле в Москве ещё есть территории, которые заслуживают этот статус, и эта работа будет продолжаться", - рассказал Кульбачевский.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
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антон кульбачевский, москва

Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ

15:25 05.06.2021 (обновлено: 18:03 10.06.2021)
 
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по присвоению статуса особо охраняемых природных территорий в Москве будет продолжена, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, сегодня в крупном мегаполисе "непросто сохранить природный баланс, не останавливая развитие города".
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"Но развитие Москвы сохраняет параметры окружающей среды. В 2010 году у нас было 10 природных территорий, а к концу 2020 их стало 136, то есть 126 новых территорий создали. На самом деле в Москве ещё есть территории, которые заслуживают этот статус, и эта работа будет продолжаться", - рассказал Кульбачевский.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
 
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