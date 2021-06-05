https://ria.ru/20210605/oopt-1736516391.html

Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ

Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ - РИА Новости, 10.06.2021

Кульбачевский: в Москве ещё есть территории, заслуживающие статуса ООПТ

Работа по присвоению статуса особо охраняемых природных территорий в Москве будет продолжена, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-05T15:25

2021-06-05T15:25

2021-06-10T18:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1736516391.jpg?1623337390

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Работа по присвоению статуса особо охраняемых природных территорий в Москве будет продолжена, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, сегодня в крупном мегаполисе "непросто сохранить природный баланс, не останавливая развитие города"."Но развитие Москвы сохраняет параметры окружающей среды. В 2010 году у нас было 10 природных территорий, а к концу 2020 их стало 136, то есть 126 новых территорий создали. На самом деле в Москве ещё есть территории, которые заслуживают этот статус, и эта работа будет продолжаться", - рассказал Кульбачевский.

https://ria.ru/20210604/blagoustroystvo-1735568968.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва