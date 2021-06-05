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Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего
Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего - РИА Новости, 05.06.2021
Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего
Мошенники избегают и стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками, рассказал агентству Прайм врач-психотерапевт Сергей Дивисенко. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T02:19
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россия
общество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мошенники избегают и стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками, рассказал агентству Прайм врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.По его словам, они сбивают главную цель мошенников — снизить критичность восприятия жертвы, прежде всего через испуг и гипнотические техники, а также обеспечить себе ее доверие.Циник очень быстро понимает, что его хотят обмануть, а мошенник понимает, что его обман раскрыт и ему не верят. А скептики привыкли во всем сомневаться, проверять поступающую информацию любыми способами.
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россия, общество

Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего

02:19 05.06.2021 (обновлено: 13:13 05.06.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мошенники избегают и стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками, рассказал агентству Прайм врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.

"Когда мошенники понимают, что попали на скептика или циника, — сами прекращают общение, чтобы сэкономить себе время и найти жертву попугливее, менее критичную и более доверчивую", — указал специалист.

По его словам, они сбивают главную цель мошенников — снизить критичность восприятия жертвы, прежде всего через испуг и гипнотические техники, а также обеспечить себе ее доверие.
Циник очень быстро понимает, что его хотят обмануть, а мошенник понимает, что его обман раскрыт и ему не верят. А скептики привыкли во всем сомневаться, проверять поступающую информацию любыми способами.
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