https://ria.ru/20210605/moshenniki-1735743616.html
Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего
Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего - РИА Новости, 05.06.2021
Психолог рассказал, кого мошенники боятся сильнее всего
Мошенники избегают и стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками, рассказал агентству Прайм врач-психотерапевт Сергей Дивисенко. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T02:19
2021-06-05T02:19
2021-06-05T13:13
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мошенники избегают и стараются не тратить время на общение со скептиками и циниками, рассказал агентству Прайм врач-психотерапевт Сергей Дивисенко.По его словам, они сбивают главную цель мошенников — снизить критичность восприятия жертвы, прежде всего через испуг и гипнотические техники, а также обеспечить себе ее доверие.Циник очень быстро понимает, что его хотят обмануть, а мошенник понимает, что его обман раскрыт и ему не верят. А скептики привыкли во всем сомневаться, проверять поступающую информацию любыми способами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/veteran-1735606571.html
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