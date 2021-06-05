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В ЕР выступили против отмены материнского капитала для части россиян
В ЕР выступили против отмены материнского капитала для части россиян - РИА Новости, 05.06.2021
В ЕР выступили против отмены материнского капитала для части россиян
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что не поддерживает предложение об отмене материнского капитала для россиян с... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T21:17
2021-06-05T22:57
россия
андрей исаев
госдума рф
единая россия
анатолий аксаков
общество
экономика
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что не поддерживает предложение об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.Ранее в СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год."На фракции не обсуждали. Лично я — не поддерживаю. Много ли молодых семей (первый, второй ребенок), у которых среднедушевой доход свыше пяти миллионов? О каком количестве людей идет речь? А вот сдавать справки по доходам после введения такого ограничения придется всем", — сказал РИА Новости Исаев.
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россия, андрей исаев, госдума рф, единая россия, анатолий аксаков, общество, экономика

В ЕР выступили против отмены материнского капитала для части россиян

21:17 05.06.2021 (обновлено: 22:57 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что не поддерживает предложение об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.
Ранее в СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.
"На фракции не обсуждали. Лично я — не поддерживаю. Много ли молодых семей (первый, второй ребенок), у которых среднедушевой доход свыше пяти миллионов? О каком количестве людей идет речь? А вот сдавать справки по доходам после введения такого ограничения придется всем", — сказал РИА Новости Исаев.
Отдыхающие в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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