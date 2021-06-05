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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/krym-1735777201.html
Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью
Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью - РИА Новости, 05.06.2021
Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью
Генеральный директор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал западные санкции в... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:47
2021-06-05T12:47
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
индия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генеральный директор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал западные санкции в отношении полуострова большой глупостью.Ранее на полях Петербургского международного экономического форума между Крымским содовым заводом, организацией "Крымско-индийское партнерство" и компанией "Гровер Интернэшнел" было подписано соглашение о научном и торговом сотрудничестве."Нам приятно работать с Крымом. Оплата за поставку оборудования всегда поступает своевременно. Наши крымские партнеры – вежливые и деловые люди, с которыми комфортно работать. Бизнес и политика – это несовместные вещи. Политики не должны указывать, как заниматься бизнесом. Это неправильно. Санкции – это большая глупость, и это неправильно. Я не понимаю западных и американских партнеров", - сказал РИА Новости Пракаш.По его словам, Крым является инвестиционно перспективным регионом, с которым нужно развивать экономические отношения, а не сторониться его.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210524/krym-1733645237.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, республика крым, севастополь, оон, индия, экономика

Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью

12:47 05.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай"
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генеральный директор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал западные санкции в отношении полуострова большой глупостью.
Ранее на полях Петербургского международного экономического форума между Крымским содовым заводом, организацией "Крымско-индийское партнерство" и компанией "Гровер Интернэшнел" было подписано соглашение о научном и торговом сотрудничестве.
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"Нам приятно работать с Крымом. Оплата за поставку оборудования всегда поступает своевременно. Наши крымские партнеры – вежливые и деловые люди, с которыми комфортно работать. Бизнес и политика – это несовместные вещи. Политики не должны указывать, как заниматься бизнесом. Это неправильно. Санкции – это большая глупость, и это неправильно. Я не понимаю западных и американских партнеров", - сказал РИА Новости Пракаш.
По его словам, Крым является инвестиционно перспективным регионом, с которым нужно развивать экономические отношения, а не сторониться его.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНИндияЭкономика
 
 
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