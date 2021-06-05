https://ria.ru/20210605/krym-1735777201.html

Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью

Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью - РИА Новости, 05.06.2021

Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью

Генеральный директор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал западные санкции в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:47

2021-06-05T12:47

2021-06-05T12:47

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

индия

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генеральный директор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал западные санкции в отношении полуострова большой глупостью.Ранее на полях Петербургского международного экономического форума между Крымским содовым заводом, организацией "Крымско-индийское партнерство" и компанией "Гровер Интернэшнел" было подписано соглашение о научном и торговом сотрудничестве."Нам приятно работать с Крымом. Оплата за поставку оборудования всегда поступает своевременно. Наши крымские партнеры – вежливые и деловые люди, с которыми комфортно работать. Бизнес и политика – это несовместные вещи. Политики не должны указывать, как заниматься бизнесом. Это неправильно. Санкции – это большая глупость, и это неправильно. Я не понимаю западных и американских партнеров", - сказал РИА Новости Пракаш.По его словам, Крым является инвестиционно перспективным регионом, с которым нужно развивать экономические отношения, а не сторониться его.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210524/krym-1733645237.html

https://ria.ru/20210604/danilov-1735731430.html

россия

республика крым

севастополь

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, республика крым, севастополь, оон, индия, экономика