Инвестор из Индии назвал санкции в отношении Крыма глупостью
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генеральный директор индийской компании "Гровер Интернешнл" Акхил Пракаш выступил за развитие экономических связей с Крымом и назвал западные санкции в отношении полуострова большой глупостью.
Ранее на полях Петербургского международного экономического форума между Крымским содовым заводом, организацией "Крымско-индийское партнерство" и компанией "Гровер Интернэшнел" было подписано соглашение о научном и торговом сотрудничестве.
"Нам приятно работать с Крымом. Оплата за поставку оборудования всегда поступает своевременно. Наши крымские партнеры – вежливые и деловые люди, с которыми комфортно работать. Бизнес и политика – это несовместные вещи. Политики не должны указывать, как заниматься бизнесом. Это неправильно. Санкции – это большая глупость, и это неправильно. Я не понимаю западных и американских партнеров", - сказал РИА Новости Пракаш.
По его словам, Крым является инвестиционно перспективным регионом, с которым нужно развивать экономические отношения, а не сторониться его.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".