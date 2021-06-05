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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735748173.html
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом
Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T07:03
2021-06-05T07:03
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.Он пояснил, что каждый должен понимать, что есть риск заболеть и, осознавая это, следовать рекомендациям.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество

Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом

07:03 05.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 06:08Петербургский международный экономический форум
Мурашко: ряд регионов России близки к победе над коронавирусом
Он пояснил, что каждый должен понимать, что есть риск заболеть и, осознавая это, следовать рекомендациям.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил МурашкоОбщество
 
 
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