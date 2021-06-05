https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735748173.html

Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом

Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021

Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом

Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T07:03

2021-06-05T07:03

2021-06-05T07:03

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мурашко

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.Он пояснил, что каждый должен понимать, что есть риск заболеть и, осознавая это, следовать рекомендациям.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество