https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735748173.html
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 05.06.2021
Мурашко объяснил, как избежать роста заболеваемости коронавирусом
Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T07:03
2021-06-05T07:03
2021-06-05T07:03
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Роста заболеваемости коронавирусом в России не будет, если каждый будет ответственно подходить к своему здоровью и соблюдать рекомендации, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)."Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно", - сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.Он пояснил, что каждый должен понимать, что есть риск заболеть и, осознавая это, следовать рекомендациям.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735747225.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, общество