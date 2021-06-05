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Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V"
Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 05.06.2021
Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V"
Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T03:32
2021-06-05T07:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
бразилия
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МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив вместе с тем ряд ограничений.Руководство Anvisa проголосовало за решение, которого добивались губернаторы шести штатов Бразилии, Межрегиональный консорциум развития Бразилии и бразильская лаборатория Uniao Quimica, большинством голосов.Генеральный менеджер Anvisa по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендеш Лима Сантош вместе с тем заявил, что агентство на основании имеющихся данных не смогло подтвердить качество, эффективность и безопасность вакцины и обязало штаты, которые собираются ее использовать, широко информировать общественность об этом факте.Разрешение на ввоз вакцины получат штаты Баия, Пернамбуку, Сеара, Мараньян, Пиауи и Сержипи. Полученного объема препарата хватит для иммунизации одного процента населения этих штатов.Среди условий, которые специалисты Anvisa уже выдвинули для поставок "Спутника V", - отправка вакцин только с производственных предприятий, проверенных регулятором.Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первые партии "Спутника V" доставят в Бразилию в июле. По словам Дмитриева, которые приводятся на официальном сайте вакцины, Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрили применение данного препарата."ANVISA изначально были предоставлены все необходимые документы, и в дальнейшем после решения отложить одобрение "Спутника V" ни один из вопросов, озвученных регулятором, не был оставлен без ответа", - отметил глава РФПИ.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, бразилия

Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V"

03:32 05.06.2021 (обновлено: 07:39 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив вместе с тем ряд ограничений.
Руководство Anvisa проголосовало за решение, которого добивались губернаторы шести штатов Бразилии, Межрегиональный консорциум развития Бразилии и бразильская лаборатория Uniao Quimica, большинством голосов.
Генеральный менеджер Anvisa по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендеш Лима Сантош вместе с тем заявил, что агентство на основании имеющихся данных не смогло подтвердить качество, эффективность и безопасность вакцины и обязало штаты, которые собираются ее использовать, широко информировать общественность об этом факте.
Разрешение на ввоз вакцины получат штаты Баия, Пернамбуку, Сеара, Мараньян, Пиауи и Сержипи. Полученного объема препарата хватит для иммунизации одного процента населения этих штатов.
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Среди условий, которые специалисты Anvisa уже выдвинули для поставок "Спутника V", - отправка вакцин только с производственных предприятий, проверенных регулятором.
Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первые партии "Спутника V" доставят в Бразилию в июле. По словам Дмитриева, которые приводятся на официальном сайте вакцины, Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрили применение данного препарата.
"ANVISA изначально были предоставлены все необходимые документы, и в дальнейшем после решения отложить одобрение "Спутника V" ни один из вопросов, озвученных регулятором, не был оставлен без ответа", - отметил глава РФПИ.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийБразилия
 
 
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