https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735744339.html

Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V"

Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 05.06.2021

Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины "Спутник V"

Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T03:32

2021-06-05T03:32

2021-06-05T07:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

бразилия

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МЕХИКО, 5 июн - РИА Новости. Коллегиальный совет Национального агентства санитарного надзора Бразилии Anvisa одобрил ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V", утвердив вместе с тем ряд ограничений.Руководство Anvisa проголосовало за решение, которого добивались губернаторы шести штатов Бразилии, Межрегиональный консорциум развития Бразилии и бразильская лаборатория Uniao Quimica, большинством голосов.Генеральный менеджер Anvisa по медикаментам и биологическим продуктам Густаву Мендеш Лима Сантош вместе с тем заявил, что агентство на основании имеющихся данных не смогло подтвердить качество, эффективность и безопасность вакцины и обязало штаты, которые собираются ее использовать, широко информировать общественность об этом факте.Разрешение на ввоз вакцины получат штаты Баия, Пернамбуку, Сеара, Мараньян, Пиауи и Сержипи. Полученного объема препарата хватит для иммунизации одного процента населения этих штатов.Среди условий, которые специалисты Anvisa уже выдвинули для поставок "Спутника V", - отправка вакцин только с производственных предприятий, проверенных регулятором.Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первые партии "Спутника V" доставят в Бразилию в июле. По словам Дмитриева, которые приводятся на официальном сайте вакцины, Бразилия станет самой населенной страной Южной Америки, в которой одобрили применение данного препарата."ANVISA изначально были предоставлены все необходимые документы, и в дальнейшем после решения отложить одобрение "Спутника V" ни один из вопросов, озвученных регулятором, не был оставлен без ответа", - отметил глава РФПИ.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735727180.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, бразилия