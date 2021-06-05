https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html

Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии

Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии - РИА Новости, 05.06.2021

Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии

"Дети Беслана" - так отныне называется муниципальный парк в городе Роверето, находящемся в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:58

2021-06-05T13:58

2021-06-05T13:58

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беслан

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в мире

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РИМ, 5 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. "Дети Беслана" - так отныне называется муниципальный парк в городе Роверето, находящемся в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже.В субботу там состоялась торжественная церемония, в ходе которой мэр Роверето Франческо Валдуга, генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато и глава Российского центра науки и культуры в Риме Дария Пушкова открыли памятную табличку с новым названием парка, которое призвано сохранить память о невинных жертвах бесланской трагедии.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1200 человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами бесланской трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей."В этом месте, где свободно проявляется радость самых маленьких, мы хотим сохранить живую память о тех, у кого была отобрана жизнь, чтобы новые поколения знали о происшедшем и всегда помнили о ценности мира", - говорится на памятной табличке, установленной в парке Роверето.Выступая на церемонии, Штодин напомнил, что представители ряда городов Италии одними из первых откликнулись на боль Беслана и уже в сентябре 2004 года предложили оказать гуманитарную помощь и принять у себя семьи, пострадавшие во время трагических событий. "Это дорогого стоит. В России помнят об этом, и, уверен, это останется в нашей коллективной памяти. Тот факт, что в Италии в память о погибших детях Беслана называют улицы и парки, говорит о многом", - отметил генконсул.Вскоре после бесланской трагедии по инициативе ассоциации "Помогите нам спасти детей" в Трентино-Альто-Адидже приехали 63 человека, бывшие заложниками террористов в школе, в том числе 33 ребенка."Они приехали к нам в середине ноября 2004 года и провели здесь два месяца. Перед отъездом в Италию эти ребятишки находились на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве, на базе которой мы уже осуществили к тому времени несколько благотворительных проектов", - рассказал в беседе с РИА Новости основатель и руководитель этой благотворительной организации Бордато."Мы старались сделать все возможное, чтобы эти дети как можно скорее вернулись к полноценной жизни. Мы возили их в горы, организовали экскурсию в Рим, показывали им достопримечательности Тосканы и Умбрии. Параллельно мы связались с психологами из Университета Падуи, которые начали работать с нашими гостями. Так, возник проект, в ходе реализации которого специалисты этого университета регулярно выезжали в Беслан с 2005 года по 2009 год, чтобы на месте оказывать психологическую помощь населению", - вспоминает итальянский общественный деятель."Результатом этой работы стало создание специального DVD-диска с "игрой", при помощи которой ученым удалось помочь детям Беслана преодолеть печально известный посттравматический синдром, то есть тот колоссальный стресс, который возник у них в результате пережитого теракта. Тысячу таких дисков мы распространили в Беслане", - указал Бордато.По его словам, работа с детьми Беслана в человеческом плане много дала самим благотворителям и окончательно определила направление деятельности ассоциации "Помогите нам спасти детей", которая впоследствии оказывала помощь жертвам других терактов и бедствий, происходивших в России."Мы хорошо понимаем, что помнить о бесланской трагедии важно для всех. В частности, это помогает выжившим чувствовать себя менее одинокими, имея возможность поделиться с другими своей неизбывной болью. Так возникла мысль увековечить память о детях Беслана в моем родном Роверето. Городская администрация поддержала эту идею, и вот наконец теперь она воплощена в жизнь. Важно также, что имя "Дети Беслана" получил парк, в создании которого принимали участие многие ребята из Роверето, пожелания которых власти учли при обустройстве этого места", - подчеркнул Бордато.Благотворительную ассоциацию "Помогите нам спасти детей" Бордато основал в 2001 году для помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением. В последнее время он занимался осуществлением крупного медицинского проекта в Архангельской области и оказанием гуманитарной помощи населению Донбасса, за что был награжден медалью "Участнику гуманитарного конвоя".В 2015 году в североитальянском городке Кампо Сан Мартино в честь детей Беслана была названа одна из центральных улиц. В расположенной на Апеннинском полуострове небольшой Республике Сан-Марино в 2006 году был установлен памятник жертвам Беслана - бронзовая статуя, изображающая полуголого испуганного мальчика, которую местные жители прозвали "Крик Беслана".

https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html

https://ria.ru/20190901/1558133223.html

https://ria.ru/20170901/1501391182.html

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россия, беслан, италия, в мире