Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/italiya-1735785049.html
Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии
Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии - РИА Новости, 05.06.2021
Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии
"Дети Беслана" - так отныне называется муниципальный парк в городе Роверето, находящемся в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:58
2021-06-05T13:58
россия
беслан
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735783586_0:93:1107:716_1920x0_80_0_0_ff89e368dfd66831550a8abc64600bf9.jpg
РИМ, 5 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. "Дети Беслана" - так отныне называется муниципальный парк в городе Роверето, находящемся в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже.В субботу там состоялась торжественная церемония, в ходе которой мэр Роверето Франческо Валдуга, генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато и глава Российского центра науки и культуры в Риме Дария Пушкова открыли памятную табличку с новым названием парка, которое призвано сохранить память о невинных жертвах бесланской трагедии.Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1200 человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами бесланской трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей."В этом месте, где свободно проявляется радость самых маленьких, мы хотим сохранить живую память о тех, у кого была отобрана жизнь, чтобы новые поколения знали о происшедшем и всегда помнили о ценности мира", - говорится на памятной табличке, установленной в парке Роверето.Выступая на церемонии, Штодин напомнил, что представители ряда городов Италии одними из первых откликнулись на боль Беслана и уже в сентябре 2004 года предложили оказать гуманитарную помощь и принять у себя семьи, пострадавшие во время трагических событий. "Это дорогого стоит. В России помнят об этом, и, уверен, это останется в нашей коллективной памяти. Тот факт, что в Италии в память о погибших детях Беслана называют улицы и парки, говорит о многом", - отметил генконсул.Вскоре после бесланской трагедии по инициативе ассоциации "Помогите нам спасти детей" в Трентино-Альто-Адидже приехали 63 человека, бывшие заложниками террористов в школе, в том числе 33 ребенка."Они приехали к нам в середине ноября 2004 года и провели здесь два месяца. Перед отъездом в Италию эти ребятишки находились на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве, на базе которой мы уже осуществили к тому времени несколько благотворительных проектов", - рассказал в беседе с РИА Новости основатель и руководитель этой благотворительной организации Бордато."Мы старались сделать все возможное, чтобы эти дети как можно скорее вернулись к полноценной жизни. Мы возили их в горы, организовали экскурсию в Рим, показывали им достопримечательности Тосканы и Умбрии. Параллельно мы связались с психологами из Университета Падуи, которые начали работать с нашими гостями. Так, возник проект, в ходе реализации которого специалисты этого университета регулярно выезжали в Беслан с 2005 года по 2009 год, чтобы на месте оказывать психологическую помощь населению", - вспоминает итальянский общественный деятель."Результатом этой работы стало создание специального DVD-диска с "игрой", при помощи которой ученым удалось помочь детям Беслана преодолеть печально известный посттравматический синдром, то есть тот колоссальный стресс, который возник у них в результате пережитого теракта. Тысячу таких дисков мы распространили в Беслане", - указал Бордато.По его словам, работа с детьми Беслана в человеческом плане много дала самим благотворителям и окончательно определила направление деятельности ассоциации "Помогите нам спасти детей", которая впоследствии оказывала помощь жертвам других терактов и бедствий, происходивших в России."Мы хорошо понимаем, что помнить о бесланской трагедии важно для всех. В частности, это помогает выжившим чувствовать себя менее одинокими, имея возможность поделиться с другими своей неизбывной болью. Так возникла мысль увековечить память о детях Беслана в моем родном Роверето. Городская администрация поддержала эту идею, и вот наконец теперь она воплощена в жизнь. Важно также, что имя "Дети Беслана" получил парк, в создании которого принимали участие многие ребята из Роверето, пожелания которых власти учли при обустройстве этого места", - подчеркнул Бордато.Благотворительную ассоциацию "Помогите нам спасти детей" Бордато основал в 2001 году для помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением. В последнее время он занимался осуществлением крупного медицинского проекта в Архангельской области и оказанием гуманитарной помощи населению Донбасса, за что был награжден медалью "Участнику гуманитарного конвоя".В 2015 году в североитальянском городке Кампо Сан Мартино в честь детей Беслана была названа одна из центральных улиц. В расположенной на Апеннинском полуострове небольшой Республике Сан-Марино в 2006 году был установлен памятник жертвам Беслана - бронзовая статуя, изображающая полуголого испуганного мальчика, которую местные жители прозвали "Крик Беслана".
https://ria.ru/20200902/film-1576636521.html
https://ria.ru/20190901/1558133223.html
https://ria.ru/20170901/1501391182.html
россия
беслан
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735783586_0:19:1107:849_1920x0_80_0_0_969ddf247b1ef691588f91a981f4a695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, беслан, италия, в мире

Парк "Дети Беслана" появился в городе Роверето на севере Италии

13:58 05.06.2021
 
© Фото предоставлено итальянской Ассоциацией "Помогите нам спасти детей"Мэр Роверето Франческо Валдуга на торжественной церемонии памятной таблички с новым названием парка "Дети Беслана" в городе Роверето, Италия
Мэр Роверето Франческо Валдуга на торжественной церемонии памятной таблички с новым названием парка Дети Беслана в городе Роверето, Италия
© Фото предоставлено итальянской Ассоциацией "Помогите нам спасти детей"
Читать ria.ru в
РИМ, 5 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. "Дети Беслана" - так отныне называется муниципальный парк в городе Роверето, находящемся в североитальянской области Трентино-Альто-Адидже.
В субботу там состоялась торжественная церемония, в ходе которой мэр Роверето Франческо Валдуга, генконсул РФ в Милане Дмитрий Штодин, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей", почетный гражданин Беслана Эннио Бордато и глава Российского центра науки и культуры в Риме Дария Пушкова открыли памятную табличку с новым названием парка, которое призвано сохранить память о невинных жертвах бесланской трагедии.
© Фото предоставлено итальянской Ассоциацией "Помогите нам спасти детей"Президент ассоциации Эннио Бордато на торжественной церемонии памятной таблички с новым названием парка "Дети Беслана" в городе Роверето, Италия
Президент ассоциации Эннио Бордато на торжественной церемонии памятной таблички с новым названием парка Дети Беслана в городе Роверето, Италия
© Фото предоставлено итальянской Ассоциацией "Помогите нам спасти детей"
Президент ассоциации Эннио Бордато на торжественной церемонии памятной таблички с новым названием парка "Дети Беслана" в городе Роверето, Италия
Теракт в Беслане произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы захватили городскую школу в №1 во время проведения праздничной линейки. В заложники тогда были взяты более 1200 человек, большинство из которых дети. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая еду и ограничивая в воде. Жертвами бесланской трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.
"В этом месте, где свободно проявляется радость самых маленьких, мы хотим сохранить живую память о тех, у кого была отобрана жизнь, чтобы новые поколения знали о происшедшем и всегда помнили о ценности мира", - говорится на памятной табличке, установленной в парке Роверето.
Выступая на церемонии, Штодин напомнил, что представители ряда городов Италии одними из первых откликнулись на боль Беслана и уже в сентябре 2004 года предложили оказать гуманитарную помощь и принять у себя семьи, пострадавшие во время трагических событий. "Это дорогого стоит. В России помнят об этом, и, уверен, это останется в нашей коллективной памяти. Тот факт, что в Италии в память о погибших детях Беслана называют улицы и парки, говорит о многом", - отметил генконсул.
Вскоре после бесланской трагедии по инициативе ассоциации "Помогите нам спасти детей" в Трентино-Альто-Адидже приехали 63 человека, бывшие заложниками террористов в школе, в том числе 33 ребенка.
Журналист ВГТРК Александр Рогаткин - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 17:00
Режиссер фильма "Беслан": ничего страшнее в новейшей истории не было
"Они приехали к нам в середине ноября 2004 года и провели здесь два месяца. Перед отъездом в Италию эти ребятишки находились на лечении в Российской детской клинической больнице в Москве, на базе которой мы уже осуществили к тому времени несколько благотворительных проектов", - рассказал в беседе с РИА Новости основатель и руководитель этой благотворительной организации Бордато.
"Мы старались сделать все возможное, чтобы эти дети как можно скорее вернулись к полноценной жизни. Мы возили их в горы, организовали экскурсию в Рим, показывали им достопримечательности Тосканы и Умбрии. Параллельно мы связались с психологами из Университета Падуи, которые начали работать с нашими гостями. Так, возник проект, в ходе реализации которого специалисты этого университета регулярно выезжали в Беслан с 2005 года по 2009 год, чтобы на месте оказывать психологическую помощь населению", - вспоминает итальянский общественный деятель.
"Результатом этой работы стало создание специального DVD-диска с "игрой", при помощи которой ученым удалось помочь детям Беслана преодолеть печально известный посттравматический синдром, то есть тот колоссальный стресс, который возник у них в результате пережитого теракта. Тысячу таких дисков мы распространили в Беслане", - указал Бордато.
Участники траурных мероприятий 1-го сентября в Беслане - РИА Новости, 1920, 01.09.2019
1 сентября 2019, 17:19
Беслан предложили сделать городом счастливого детства
По его словам, работа с детьми Беслана в человеческом плане много дала самим благотворителям и окончательно определила направление деятельности ассоциации "Помогите нам спасти детей", которая впоследствии оказывала помощь жертвам других терактов и бедствий, происходивших в России.
"Мы хорошо понимаем, что помнить о бесланской трагедии важно для всех. В частности, это помогает выжившим чувствовать себя менее одинокими, имея возможность поделиться с другими своей неизбывной болью. Так возникла мысль увековечить память о детях Беслана в моем родном Роверето. Городская администрация поддержала эту идею, и вот наконец теперь она воплощена в жизнь. Важно также, что имя "Дети Беслана" получил парк, в создании которого принимали участие многие ребята из Роверето, пожелания которых власти учли при обустройстве этого места", - подчеркнул Бордато.
Благотворительную ассоциацию "Помогите нам спасти детей" Бордато основал в 2001 году для помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудном положении в России и на территории стран с русскоязычным населением. В последнее время он занимался осуществлением крупного медицинского проекта в Архангельской области и оказанием гуманитарной помощи населению Донбасса, за что был награжден медалью "Участнику гуманитарного конвоя".
В 2015 году в североитальянском городке Кампо Сан Мартино в честь детей Беслана была названа одна из центральных улиц. В расположенной на Апеннинском полуострове небольшой Республике Сан-Марино в 2006 году был установлен памятник жертвам Беслана - бронзовая статуя, изображающая полуголого испуганного мальчика, которую местные жители прозвали "Крик Беслана".
На месте теракта в школе N 1 в Беслане. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.09.2017
1 сентября 2017, 04:12
Захват заложников в школе №1 города Беслана в сентябре 2004 года
 
РоссияБесланИталияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37В США заявили о работе над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
Лента новостейМолния