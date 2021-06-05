Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/ekologiya-1735811190.html
Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России
Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России - РИА Новости, 06.06.2021
Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России
России необходим информационный ресурс с правдивыми данными по экологической ситуации, а также посвященные этому собственные мобильные приложения, считает... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-05T17:56
2021-06-06T14:02
россия
дмитрий медведев
единая россия
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734963540_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_2028bdf90532269c0846a3b7140999fc.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. России необходим информационный ресурс с правдивыми данными по экологической ситуации, а также посвященные этому собственные мобильные приложения, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Нам нужен такой информационный ресурс. Давайте его создадим и будем стараться сделать его верифицированным, чтобы, обратившись к нему, любой заинтересованный человек, и обычный гражданин нашей страны, и чиновник, и депутат - да кто угодно - мог сказать: "Да, сегодня в таком-то городе выбросы такие-то, обстановка вот такая-то", - сказал Медведев на стратегической сессии партии "Экология".Он отметил, что в информационную среду попадает много правдивой информации, но без "мусора и фейков" тоже не обходится."И отличить одно от другого очень сложно. Причём понятно, что темы эти горящие, в прямом иногда смысле и в переносном. Взяли, вбросили - и такое кадило раздули. Смотришь - вроде ничего не происходит. А с другой стороны, иногда важнейшие темы - они втуне, они спрятаны", - заявил Медведев.Он рассказал, что есть очень удобные тематические приложения, они стоят и на его собственном телефоне, но проблема в том, что они иностранные и носят глобальный характер."Можно им доверять или нет - это отдельный вопрос. Ну, наверное, многим можно, потому что там люди тоже заинтересованные этим занимаются, но там нужен свой ресурс и свои приложения для мобильных устройств самых разных", - заметил председатель партии.
https://ria.ru/20210605/svalki-1735806851.html
https://ria.ru/20210605/avarii-1735778441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734963540_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e2719784347cd19447de68d31e15c93f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии, общество

Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России

17:56 05.06.2021 (обновлено: 14:02 06.06.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме "Большой семейный совет"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме Большой семейный совет
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. России необходим информационный ресурс с правдивыми данными по экологической ситуации, а также посвященные этому собственные мобильные приложения, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нам нужен такой информационный ресурс. Давайте его создадим и будем стараться сделать его верифицированным, чтобы, обратившись к нему, любой заинтересованный человек, и обычный гражданин нашей страны, и чиновник, и депутат - да кто угодно - мог сказать: "Да, сегодня в таком-то городе выбросы такие-то, обстановка вот такая-то", - сказал Медведев на стратегической сессии партии "Экология".
Свалка мусора в Челябинске - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 17:13
Медведев призвал бороться с незаконными свалками
Он отметил, что в информационную среду попадает много правдивой информации, но без "мусора и фейков" тоже не обходится.
"И отличить одно от другого очень сложно. Причём понятно, что темы эти горящие, в прямом иногда смысле и в переносном. Взяли, вбросили - и такое кадило раздули. Смотришь - вроде ничего не происходит. А с другой стороны, иногда важнейшие темы - они втуне, они спрятаны", - заявил Медведев.
Он рассказал, что есть очень удобные тематические приложения, они стоят и на его собственном телефоне, но проблема в том, что они иностранные и носят глобальный характер.
"Можно им доверять или нет - это отдельный вопрос. Ну, наверное, многим можно, потому что там люди тоже заинтересованные этим занимаются, но там нужен свой ресурс и свои приложения для мобильных устройств самых разных", - заметил председатель партии.
Разница в цифрах – глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:03Петербургский международный экономический форум
Глава Росприроднадзора сравнила экологические аварии в Норильске и Коми
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В США заявили о работе над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
17:28В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"
17:27Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
Лента новостейМолния