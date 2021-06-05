https://ria.ru/20210605/ekologiya-1735811190.html

Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России

Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России - РИА Новости, 06.06.2021

Медведев предложил создать ресурс об экологической ситуации в России

России необходим информационный ресурс с правдивыми данными по экологической ситуации, а также посвященные этому собственные мобильные приложения, считает... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-05T17:56

2021-06-05T17:56

2021-06-06T14:02

россия

дмитрий медведев

единая россия

технологии

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. России необходим информационный ресурс с правдивыми данными по экологической ситуации, а также посвященные этому собственные мобильные приложения, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Нам нужен такой информационный ресурс. Давайте его создадим и будем стараться сделать его верифицированным, чтобы, обратившись к нему, любой заинтересованный человек, и обычный гражданин нашей страны, и чиновник, и депутат - да кто угодно - мог сказать: "Да, сегодня в таком-то городе выбросы такие-то, обстановка вот такая-то", - сказал Медведев на стратегической сессии партии "Экология".Он отметил, что в информационную среду попадает много правдивой информации, но без "мусора и фейков" тоже не обходится."И отличить одно от другого очень сложно. Причём понятно, что темы эти горящие, в прямом иногда смысле и в переносном. Взяли, вбросили - и такое кадило раздули. Смотришь - вроде ничего не происходит. А с другой стороны, иногда важнейшие темы - они втуне, они спрятаны", - заявил Медведев.Он рассказал, что есть очень удобные тематические приложения, они стоят и на его собственном телефоне, но проблема в том, что они иностранные и носят глобальный характер."Можно им доверять или нет - это отдельный вопрос. Ну, наверное, многим можно, потому что там люди тоже заинтересованные этим занимаются, но там нужен свой ресурс и свои приложения для мобильных устройств самых разных", - заметил председатель партии.

https://ria.ru/20210605/svalki-1735806851.html

https://ria.ru/20210605/avarii-1735778441.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, технологии, общество