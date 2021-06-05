https://ria.ru/20210605/aviatsiya-1735741969.html

Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС

Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС - РИА Новости, 05.06.2021

Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС

Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T01:17

2021-06-05T01:17

2021-06-05T01:20

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, "с полуночи субботы (1:00 мск) любым самолетам белорусских авиаперевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией ЕС".В официальном решении Совета ЕС уточняется, что запрет не будет касаться гуманитарных рейсов, а также аварийных посадок и экстренных пролетов.Запрет на полеты стал лишь первой официально утвержденной мерой Евросоюза против Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.Как подтвердил глава Евросовета, в скором времени последуют и персональные санкции против физических и юридических лиц в Белоруссии. "Дальнейшие санкции в отношении юридических и физических лиц скоро последуют", - написал Мишель в Twitter. Эти ограничения могут быть утверждены уже на следующей неделе. В более отдаленной перспективе Белоруссия может столкнуться и с санкциями против отдельных секторов экономики.Политическое решение по этим санкциям было принято главами государств и правительств ЕС 24 мая по итогам обсуждения Белоруссии на саммите в Брюсселе.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, а также Евросоюз, раскритиковали произошедшее, потребовали освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может.Тем не менее, европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые европейские авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Как сообщили РИА Новости представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль, число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Белоруссии для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Rayanair сократилось на 40% - с 420 до 253 рейсов в сутки. Представитель Евроконтроля также добавил, что "те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками".

https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1735044318.html

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россия, евроконтроль, совет ес, евросоюз, белоруссия, в мире