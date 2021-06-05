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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210605/armeniya-1735772404.html
В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе
В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе - РИА Новости, 05.06.2021
В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе
Армянским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы пресечь попытки азербайджанских ВС создать укрепления в приграничном участке на территории... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:15
2021-06-05T12:15
ситуация в нагорном карабахе
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
владимир путин
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ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Армянским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы пресечь попытки азербайджанских ВС создать укрепления в приграничном участке на территории Армении, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны республики.В сообщении отмечается, что в последнее время ВС Азербайджана неоднократно пытались провести фортификационные работы на приграничном участке армяно-азербайджанской границы, расположенном на территории Армении, что "было своевременно пресечено соответствующими действиями армянских подразделений"."В частности, 3 июня ВС Азербайджана попытались, используя трактор, провести земляные работы в приграничном участке на территории Армении. После предупредительного огня армянских подразделений работы были остановлены. Азербайджанской стороне было предъявлено требование исключить повторение подобных попыток", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Как заявляет МО Армении, ВС Азербайджана продолжают проводить инженерные работы в районах, где расположены их военные позиции, не пересекая границу Армении. "Поскольку передвижение азербайджанских военных на этих территориях заметно в районе сел Верхняя Шоржа и Кут Гегаркуникской области, это вызывает обеспокоенность местного населения, что отражено в отчете омбудсмена", - говорится в сообщении.РИА Новости не располагает комментариями азербайджанской стороны.Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/armeniya-1735285420.html
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о попытках Азербайджана создать укрепления на границе

12:15 05.06.2021
 
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Армянским военным пришлось открыть предупредительный огонь, чтобы пресечь попытки азербайджанских ВС создать укрепления в приграничном участке на территории Армении, сообщили в субботу в пресс-службе минобороны республики.
В сообщении отмечается, что в последнее время ВС Азербайджана неоднократно пытались провести фортификационные работы на приграничном участке армяно-азербайджанской границы, расположенном на территории Армении, что "было своевременно пресечено соответствующими действиями армянских подразделений".
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Минобороны Армении ответило на новые обвинения Азербайджана
"В частности, 3 июня ВС Азербайджана попытались, используя трактор, провести земляные работы в приграничном участке на территории Армении. После предупредительного огня армянских подразделений работы были остановлены. Азербайджанской стороне было предъявлено требование исключить повторение подобных попыток", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как заявляет МО Армении, ВС Азербайджана продолжают проводить инженерные работы в районах, где расположены их военные позиции, не пересекая границу Армении. "Поскольку передвижение азербайджанских военных на этих территориях заметно в районе сел Верхняя Шоржа и Кут Гегаркуникской области, это вызывает обеспокоенность местного населения, что отражено в отчете омбудсмена", - говорится в сообщении.
Гегаркуник
2 июня, 15:42
Азербайджан выступил за демаркацию и делимитацию границы с Арменией
РИА Новости не располагает комментариями азербайджанской стороны.
Ранее минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
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Азербайджан заявил о нарушении границы со стороны Армении
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСитуация на армяно-азербайджанской границеРоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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