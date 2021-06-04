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В Петербурге задержали мужчину, сбившего на электросамокате девочку
В Петербурге задержали мужчину, сбившего на электросамокате девочку - РИА Новости, 04.06.2021
В Петербурге задержали мужчину, сбившего на электросамокате девочку
Задержан мужчина, сбивший на электросамокате пятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге, и оказалось, что он также проходит по делу о наркотиках, сообщается на сайте РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:12
2021-06-04T12:35
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержан мужчина, сбивший на электросамокате пятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге, и оказалось, что он также проходит по делу о наркотиках, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее сообщалось, что 2 июня в Невском районе неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности."В Ленинградской области задержан скрывавшийся подозреваемый. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 3, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, п.п. "а,б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)", - говорится в релизе.Отмечается, что Бушуев не открыл дверь полицейским, прибывшим для проведения обыска, а сумку с наркотиками выбросил в окно. В его квартире были также найдены предметы, говорящие о причастности к незаконному обороту наркотиков, и рубашка, в которой он был в момент наезда на девочку."В ходе допроса в качестве подозреваемого Бушуев признался в совершенном преступлении в отношении девочки, а также показал, что, опасаясь уголовной ответственности, утопил самокат в реке Нева и с целью маскировки своей внешности изменил цвет волос. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, с его участием запланированы следственные действия", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210604/elektrosamokat-1735584616.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали мужчину, сбившего на электросамокате девочку

12:12 04.06.2021 (обновлено: 12:35 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задержан мужчина, сбивший на электросамокате пятилетнюю девочку в Санкт-Петербурге, и оказалось, что он также проходит по делу о наркотиках, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что 2 июня в Невском районе неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
"В Ленинградской области задержан скрывавшийся подозреваемый. Им оказался 36-летний Вадим Бушуев, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 3, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, п.п. "а,б" ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков)", - говорится в релизе.
Отмечается, что Бушуев не открыл дверь полицейским, прибывшим для проведения обыска, а сумку с наркотиками выбросил в окно. В его квартире были также найдены предметы, говорящие о причастности к незаконному обороту наркотиков, и рубашка, в которой он был в момент наезда на девочку.
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"В ходе допроса в качестве подозреваемого Бушуев признался в совершенном преступлении в отношении девочки, а также показал, что, опасаясь уголовной ответственности, утопил самокат в реке Нева и с целью маскировки своей внешности изменил цвет волос. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, с его участием запланированы следственные действия", - подчеркивается в сообщении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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