https://ria.ru/20210604/vologodchina-1735675056.html
Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей
Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.06.2021
Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей
Власти Вологодской области подпишут на ПМЭФ соглашения на более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:56
2021-06-04T16:56
2021-06-04T16:56
вологодская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег кувшинников
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области подпишут на ПМЭФ соглашения на более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в рамках ПМЭФ."На форуме будут подписаны соглашения более чем на 17 миллиардов рублей инвестиций. Прежде всего, это крупные наши компании, компания "Фосагро", "Северсталь", АФК "Система", - рассказал Кувшинников.По его словам, текстильный кластер Вологодской области получил крупного инвестора в лице компании АФК "Система", которая будет вкладываться в развитие кластера по производству тканей, спецодежды, а также брендовой одежды."Мы начинаем разворачивать вологодский текстиль, готовить кадры для работы на ткацких станках", - отметил глава региона.Также Кувшинников рассказал о планах строительства бумагоделательной машины в городе Соколе с объемом инвестиций 11,5 миллиарда рублей. Предприятие через два года начнет выпускать жаропрочную бумагу для отечественной промышленности, добавил он. Кроме того, в области рассматривается проект строительства второго завода CLT-панелей.Также достигнута договоренность с "Фосагро" о продолжении строительства предприятий по увеличению выпуска минеральных удобрений, "это более 15 миллиардов рублей инвестиций в перспективе", рассказал Кувшинников.
https://realty.ria.ru/20210604/cherepovets-1735599399.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), олег кувшинников, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости
. Власти Вологодской области подпишут на ПМЭФ соглашения на более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
в рамках ПМЭФ.
"На форуме будут подписаны соглашения более чем на 17 миллиардов рублей инвестиций. Прежде всего, это крупные наши компании, компания "Фосагро", "Северсталь", АФК "Система", - рассказал Кувшинников.
По его словам, текстильный кластер Вологодской области получил крупного инвестора в лице компании АФК "Система", которая будет вкладываться в развитие кластера по производству тканей, спецодежды, а также брендовой одежды.
"Мы начинаем разворачивать вологодский текстиль, готовить кадры для работы на ткацких станках", - отметил глава региона.
Также Кувшинников рассказал о планах строительства бумагоделательной машины в городе Соколе с объемом инвестиций 11,5 миллиарда рублей. Предприятие через два года начнет выпускать жаропрочную бумагу для отечественной промышленности, добавил он. Кроме того, в области рассматривается проект строительства второго завода CLT-панелей.
Также достигнута договоренность с "Фосагро" о продолжении строительства предприятий по увеличению выпуска минеральных удобрений, "это более 15 миллиардов рублей инвестиций в перспективе", рассказал Кувшинников.