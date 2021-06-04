https://ria.ru/20210604/vologodchina-1735675056.html

Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей

Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.06.2021

Вологодчина подпишет на ПМЭФ соглашения на 17 миллиардов рублей

Власти Вологодской области подпишут на ПМЭФ соглашения на более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:56

2021-06-04T16:56

2021-06-04T16:56

вологодская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

олег кувшинников

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области подпишут на ПМЭФ соглашения на более 17 миллиардов рублей инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в рамках ПМЭФ."На форуме будут подписаны соглашения более чем на 17 миллиардов рублей инвестиций. Прежде всего, это крупные наши компании, компания "Фосагро", "Северсталь", АФК "Система", - рассказал Кувшинников.По его словам, текстильный кластер Вологодской области получил крупного инвестора в лице компании АФК "Система", которая будет вкладываться в развитие кластера по производству тканей, спецодежды, а также брендовой одежды."Мы начинаем разворачивать вологодский текстиль, готовить кадры для работы на ткацких станках", - отметил глава региона.Также Кувшинников рассказал о планах строительства бумагоделательной машины в городе Соколе с объемом инвестиций 11,5 миллиарда рублей. Предприятие через два года начнет выпускать жаропрочную бумагу для отечественной промышленности, добавил он. Кроме того, в области рассматривается проект строительства второго завода CLT-панелей.Также достигнута договоренность с "Фосагро" о продолжении строительства предприятий по увеличению выпуска минеральных удобрений, "это более 15 миллиардов рублей инвестиций в перспективе", рассказал Кувшинников.

https://realty.ria.ru/20210604/cherepovets-1735599399.html

https://ria.ru/20210524/eksport-1733640471.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), олег кувшинников, пмэф