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В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев
В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021
В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев
Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:35
2021-06-04T15:35
2021-06-04T15:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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валерий рязанский
общество
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев."Предоставление возможности иностранцам вакцинироваться в России не скажется на возможности иммунизации для россиян, внутренние потребности в нашей стране полностью удовлетворены в вакцинах, проблема в другом – граждане не очень активно проходят эту процедуру", - сказал парламентарий.Он считает очень правильной эту инициативу, по которой иностранные граждане абсолютно легально смогут пройти вакцинацию в России, по ее итогам "должен выдаваться сертификат международного уровня".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), валерий рязанский, общество