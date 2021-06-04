https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735648903.html

В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021

В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T15:35

2021-06-04T15:35

2021-06-04T15:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

валерий рязанский

общество

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев."Предоставление возможности иностранцам вакцинироваться в России не скажется на возможности иммунизации для россиян, внутренние потребности в нашей стране полностью удовлетворены в вакцинах, проблема в другом – граждане не очень активно проходят эту процедуру", - сказал парламентарий.Он считает очень правильной эту инициативу, по которой иностранные граждане абсолютно легально смогут пройти вакцинацию в России, по ее итогам "должен выдаваться сертификат международного уровня".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), валерий рязанский, общество