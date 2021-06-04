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В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев
В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021
В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев
Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:35
2021-06-04T15:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
валерий рязанский
общество
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев."Предоставление возможности иностранцам вакцинироваться в России не скажется на возможности иммунизации для россиян, внутренние потребности в нашей стране полностью удовлетворены в вакцинах, проблема в другом – граждане не очень активно проходят эту процедуру", - сказал парламентарий.Он считает очень правильной эту инициативу, по которой иностранные граждане абсолютно легально смогут пройти вакцинацию в России, по ее итогам "должен выдаваться сертификат международного уровня".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), валерий рязанский, общество

В Совфеде оценили идею платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

15:35 04.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкП/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015
П/к Стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики 2013–2015 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Предоставление возможности для иностранных граждан приезжать в Россию для вакцинации от COVID не скажется на возможности иммунизации для россиян, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.
"Предоставление возможности иностранцам вакцинироваться в России не скажется на возможности иммунизации для россиян, внутренние потребности в нашей стране полностью удовлетворены в вакцинах, проблема в другом – граждане не очень активно проходят эту процедуру", - сказал парламентарий.
Он считает очень правильной эту инициативу, по которой иностранные граждане абсолютно легально смогут пройти вакцинацию в России, по ее итогам "должен выдаваться сертификат международного уровня".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Валерий РязанскийОбщество
 
 
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