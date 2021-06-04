https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735598427.html
Вологодская область планирует завершить вакцинацию от COVID-19 в сентябре
Вологодская область планирует завершить вакцинацию от COVID-19 в сентябре - РИА Новости, 04.06.2021
Вологодская область планирует завершить вакцинацию от COVID-19 в сентябре
Вологодская область планирует прививать 3 тысячи человек в сутки и закончить вакцинацию от COVID-19 в сентябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:39
2021-06-04T12:39
2021-06-04T16:50
вологодская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
олег кувшинников
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Вологодская область планирует прививать 3 тысячи человек в сутки и закончить вакцинацию от COVID-19 в сентябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в рамках ПМЭФ."Если мы будем прививать 3 тысячи вологжан в сутки, то к 1 сентября вакцинацию закончим", - сказал Кувшинников.Он отметил, что на данный момент в регионе прививаются порядка 2,5 тысячи человек в будние дни. "Выходим на траекторию 3 тысячи человек в сутки, чтобы 1 сентября привить 60% взрослого населения и получить коллективный иммунитет", - сказал он.Губернатор отметил, что вакцинация идет активно, привито более 120 тысяч человек, что составляет 22% от плана.Кувшинников напомнил, что ситуация с коронавирусом в регионе "с самого начала пандемии была спокойной, контролируемой". "На сегодняшний день количество инфицированных в области составляет 46 тысяч человек, это менее 4% всего населения. Ежедневные приросты небольшие, 40–45 человек. Вспышек нет, мы все контролируем", - рассказал губернатор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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петербургский международный экономический форум (фонд), олег кувшинников, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости
. Вологодская область планирует прививать 3 тысячи человек в сутки и закончить вакцинацию от COVID-19 в сентябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
в рамках ПМЭФ.
"Если мы будем прививать 3 тысячи вологжан в сутки, то к 1 сентября вакцинацию закончим", - сказал Кувшинников.
Он отметил, что на данный момент в регионе прививаются порядка 2,5 тысячи человек в будние дни. "Выходим на траекторию 3 тысячи человек в сутки, чтобы 1 сентября привить 60% взрослого населения и получить коллективный иммунитет", - сказал он.
Губернатор отметил, что вакцинация идет активно, привито более 120 тысяч человек, что составляет 22% от плана.
Кувшинников напомнил, что ситуация с коронавирусом в регионе "с самого начала пандемии была спокойной, контролируемой". "На сегодняшний день количество инфицированных в области составляет 46 тысяч человек, это менее 4% всего населения. Ежедневные приросты небольшие, 40–45 человек. Вспышек нет, мы все контролируем", - рассказал губернатор.
В области продолжают работать три монопрофильных госпиталя, которые заполнены на 45%. В регионе действуют масочный режим и режим социального дистанцирования, ограничена наполняемость залов при мероприятиях. "Те меры, которые были предприняты, абсолютно адекватные. Мы набрались опыта, подготовили систему здравоохранения к увеличению количества больных в монопрофильных госпиталях. Все было сделано своевременно", - подчеркнул губернатор.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.