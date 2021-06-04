https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735598427.html

Вологодская область планирует завершить вакцинацию от COVID-19 в сентябре

Вологодская область планирует завершить вакцинацию от COVID-19 в сентябре - РИА Новости, 04.06.2021

Вологодская область планирует завершить вакцинацию от COVID-19 в сентябре

Вологодская область планирует прививать 3 тысячи человек в сутки и закончить вакцинацию от COVID-19 в сентябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T12:39

2021-06-04T12:39

2021-06-04T16:50

вологодская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

олег кувшинников

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Вологодская область планирует прививать 3 тысячи человек в сутки и закончить вакцинацию от COVID-19 в сентябре текущего года, заявил в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в рамках ПМЭФ."Если мы будем прививать 3 тысячи вологжан в сутки, то к 1 сентября вакцинацию закончим", - сказал Кувшинников.Он отметил, что на данный момент в регионе прививаются порядка 2,5 тысячи человек в будние дни. "Выходим на траекторию 3 тысячи человек в сутки, чтобы 1 сентября привить 60% взрослого населения и получить коллективный иммунитет", - сказал он.Губернатор отметил, что вакцинация идет активно, привито более 120 тысяч человек, что составляет 22% от плана.Кувшинников напомнил, что ситуация с коронавирусом в регионе "с самого начала пандемии была спокойной, контролируемой". "На сегодняшний день количество инфицированных в области составляет 46 тысяч человек, это менее 4% всего населения. Ежедневные приросты небольшие, 40–45 человек. Вспышек нет, мы все контролируем", - рассказал губернатор.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/podderzhka-1734367156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), олег кувшинников, пмэф