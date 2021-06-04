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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735545911.html
В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные
В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные - РИА Новости, 04.06.2021
В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные
К середине июля 99% участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" в Москве сообщат, кто получил прививку, а кто плацебо,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:09
2021-06-04T08:09
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. К середине июля 99% участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" в Москве сообщат, кто получил прививку, а кто плацебо, сообщается на сайте мэра столицы."Мы постепенно завершаем процесс "расслепления" участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем "расслепить" 99% добровольцев. В августе, получили ли они вакцину или плацебо, узнают оставшиеся участники", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.По ее словам, тех, кто во время исследования получил вакцину, приглашают забрать сертификат о вакцинации, а получивших плацебо по желанию записывают на прививку.Добавляется, что вакцинация в рамках исследования началась в Москве 9 сентября. Открывать данные участникам начали в апреле - согласно правилам это необходимо делать спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные

08:09 04.06.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. К середине июля 99% участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" в Москве сообщат, кто получил прививку, а кто плацебо, сообщается на сайте мэра столицы.
"Мы постепенно завершаем процесс "расслепления" участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем "расслепить" 99% добровольцев. В августе, получили ли они вакцину или плацебо, узнают оставшиеся участники", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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По ее словам, тех, кто во время исследования получил вакцину, приглашают забрать сертификат о вакцинации, а получивших плацебо по желанию записывают на прививку.
Добавляется, что вакцинация в рамках исследования началась в Москве 9 сентября. Открывать данные участникам начали в апреле - согласно правилам это необходимо делать спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
 
 
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