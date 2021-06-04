https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735545911.html

В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные

В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные - РИА Новости, 04.06.2021

В Москве в июле 99% участникам исследования "Спутника V" откроют данные

К середине июля 99% участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" в Москве сообщат, кто получил прививку, а кто плацебо,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:09

2021-06-04T08:09

2021-06-04T08:09

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. К середине июля 99% участникам пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V" в Москве сообщат, кто получил прививку, а кто плацебо, сообщается на сайте мэра столицы."Мы постепенно завершаем процесс "расслепления" участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем "расслепить" 99% добровольцев. В августе, получили ли они вакцину или плацебо, узнают оставшиеся участники", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.По ее словам, тех, кто во время исследования получил вакцину, приглашают забрать сертификат о вакцинации, а получивших плацебо по желанию записывают на прививку.Добавляется, что вакцинация в рамках исследования началась в Москве 9 сентября. Открывать данные участникам начали в апреле - согласно правилам это необходимо делать спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины.

https://ria.ru/20210227/vaktsina-1599212519.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва