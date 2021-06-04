Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210604/svyaz-1735616754.html
В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи
В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи - РИА Новости, 04.06.2021
В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи
Повышение качества услуг связи, развитие цифровых проектов и киберспорта определены приоритетными направлениями в соглашении о сотрудничестве между властями... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:53
2021-06-04T13:53
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
С.—ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Повышение качества услуг связи, развитие цифровых проектов и киберспорта определены приоритетными направлениями в соглашении о сотрудничестве между властями Ленинградской области и компанией "Мегафон" - документ о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян в рамках Петербургского международного экономического форума.Так, стороны будут взаимодействовать по вопросам модернизации и расширении сетей связи, повышения качества услуг связи, созданию цифровой среды. Кроме того, в Ленинградской области будет создаваться инфраструктура связи, стадионы, тренировочные базы для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. Детальный план мероприятий до 2023 года стороны намерены разработать к концу 2021 года."Качественная связь, скоростной интернет, доступность онлайн-сервисов — это то, что востребовано и жителями, и предприятиями региона. Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных населенных пунктах области. Еще одно новое направление нашего сотрудничества — развитие киберспорта", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
https://ria.ru/20210604/zavod-1735571238.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи

13:53 04.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.—ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Повышение качества услуг связи, развитие цифровых проектов и киберспорта определены приоритетными направлениями в соглашении о сотрудничестве между властями Ленинградской области и компанией "Мегафон" - документ о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян в рамках Петербургского международного экономического форума.
Так, стороны будут взаимодействовать по вопросам модернизации и расширении сетей связи, повышения качества услуг связи, созданию цифровой среды. Кроме того, в Ленинградской области будет создаваться инфраструктура связи, стадионы, тренировочные базы для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. Детальный план мероприятий до 2023 года стороны намерены разработать к концу 2021 года.
Генеральный директор компании ЕвроХим Владимир Рашевский - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
11:26Ленинградская область
В Ленобласти построят завод по производству метанола
"Качественная связь, скоростной интернет, доступность онлайн-сервисов — это то, что востребовано и жителями, и предприятиями региона. Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных населенных пунктах области. Еще одно новое направление нашего сотрудничества — развитие киберспорта", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния