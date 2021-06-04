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В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи
В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи - РИА Новости, 04.06.2021
В Ленобласти к 2023 году улучшат качество сотовой связи
Повышение качества услуг связи, развитие цифровых проектов и киберспорта определены приоритетными направлениями в соглашении о сотрудничестве между властями... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:53
2021-06-04T13:53
2021-06-04T13:53
ленинградская область
александр дрозденко
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С.—ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости. Повышение качества услуг связи, развитие цифровых проектов и киберспорта определены приоритетными направлениями в соглашении о сотрудничестве между властями Ленинградской области и компанией "Мегафон" - документ о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян в рамках Петербургского международного экономического форума.Так, стороны будут взаимодействовать по вопросам модернизации и расширении сетей связи, повышения качества услуг связи, созданию цифровой среды. Кроме того, в Ленинградской области будет создаваться инфраструктура связи, стадионы, тренировочные базы для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. Детальный план мероприятий до 2023 года стороны намерены разработать к концу 2021 года."Качественная связь, скоростной интернет, доступность онлайн-сервисов — это то, что востребовано и жителями, и предприятиями региона. Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных населенных пунктах области. Еще одно новое направление нашего сотрудничества — развитие киберспорта", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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александр дрозденко
С.—ПЕТЕРБУРГ, 4 июн —РИА Новости
. Повышение качества услуг связи, развитие цифровых проектов и киберспорта определены приоритетными направлениями в соглашении о сотрудничестве между властями Ленинградской области и компанией "Мегафон" - документ о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян в рамках Петербургского международного экономического форума.
Так, стороны будут взаимодействовать по вопросам модернизации и расширении сетей связи, повышения качества услуг связи, созданию цифровой среды. Кроме того, в Ленинградской области будет создаваться инфраструктура связи, стадионы, тренировочные базы для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. Детальный план мероприятий до 2023 года стороны намерены разработать к концу 2021 года.
"Качественная связь, скоростной интернет, доступность онлайн-сервисов — это то, что востребовано и жителями, и предприятиями региона. Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных населенных пунктах области. Еще одно новое направление нашего сотрудничества — развитие киберспорта", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.