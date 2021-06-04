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"МаксимаТелеком" будет сотрудничать с "Газпром космические системы"
"МаксимаТелеком" будет сотрудничать с "Газпром космические системы" - РИА Новости, 04.06.2021
"МаксимаТелеком" будет сотрудничать с "Газпром космические системы"
Компания "МаксимаТелеком", специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, заключила на ПМЭФ-2021 соглашение с "Газпром космические системы" о... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:36
2021-06-04T15:36
петербургский международный экономический форум
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком", специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, заключила на ПМЭФ-2021 соглашение с "Газпром космические системы" о технологическом партнерстве и совместной реализации проектов в области инфраструктуры ИТ и телекоммуникаций, услуг беспроводной и спутниковой связи для различных категорий потребителей, сообщает "МаксимаТелеком".Сотрудничество будет способствовать комплексному развитию современных услуг спутниковой связи благодаря внедрению разработанных партнерами цифровых решений на основе перспективных технологий связи, больших данных (Big Data), искусственного интеллекта (AI), интернета вещей (IoT), говорится в сообщении. "Партнерство с крупнейшим российским спутниковым оператором "Газпром космические системы" охватывает широкий спектр проектов и направлений, где экспертиза "МаксимаТелеком" позволит создавать решения для цифровизации с учетом специфики этой высокотехнологичной компании и отрасли. Уверен, что наше партнерство с "Газпром космические системы" позволит заложить основу для технологической трансформации всего рынка услуг космической связи в России", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.По словам генерального директора "Газпром космические системы" Дмитрия Севастьянова, взаимодействие с "МаксимаТелеком" позволит более эффективно использовать возможности современной космической и наземной инфраструктуры, которую создала и эксплуатирует дочерняя компания "Газпрома". Также партнерство поможет реализовать новые высокотехнологичные инфокоммуникационные проекты как для "Газпрома", так и для различных отраслей российской экономики, добавил он.
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экономика

"МаксимаТелеком" будет сотрудничать с "Газпром космические системы"

15:36 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Компания "МаксимаТелеком", специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, заключила на ПМЭФ-2021 соглашение с "Газпром космические системы" о технологическом партнерстве и совместной реализации проектов в области инфраструктуры ИТ и телекоммуникаций, услуг беспроводной и спутниковой связи для различных категорий потребителей, сообщает "МаксимаТелеком".
Сотрудничество будет способствовать комплексному развитию современных услуг спутниковой связи благодаря внедрению разработанных партнерами цифровых решений на основе перспективных технологий связи, больших данных (Big Data), искусственного интеллекта (AI), интернета вещей (IoT), говорится в сообщении.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
"Партнерство с крупнейшим российским спутниковым оператором "Газпром космические системы" охватывает широкий спектр проектов и направлений, где экспертиза "МаксимаТелеком" позволит создавать решения для цифровизации с учетом специфики этой высокотехнологичной компании и отрасли. Уверен, что наше партнерство с "Газпром космические системы" позволит заложить основу для технологической трансформации всего рынка услуг космической связи в России", — приводится в сообщении комментарий генерального директора "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.
По словам генерального директора "Газпром космические системы" Дмитрия Севастьянова, взаимодействие с "МаксимаТелеком" позволит более эффективно использовать возможности современной космической и наземной инфраструктуры, которую создала и эксплуатирует дочерняя компания "Газпрома". Также партнерство поможет реализовать новые высокотехнологичные инфокоммуникационные проекты как для "Газпрома", так и для различных отраслей российской экономики, добавил он.
 
Петербургский международный экономический форумЭкономика
 
 
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