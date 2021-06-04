https://ria.ru/20210604/skandal-1735535479.html

Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка

Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка - РИА Новости, 04.06.2021

Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка

Женщина вступила в конфликт с пассажирами на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, сообщает "Москва 24". РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T01:49

2021-06-04T01:49

2021-06-04T02:30

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москва

симферополь

происшествия

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"Я сейчас тебя стукну!" Россиянка устроила скандал на борту самолета

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Женщина вступила в конфликт с пассажирами на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, сообщает "Москва 24".Причиной скандала стало поведение ребенка, который, как утверждается, во время полета бил ногами по спинке расположенного впереди сиденья.Пассажирка отметила, что сначала вежливо обратилась с просьбой, на что другая сторона конфликта предложила ей "выпить успокоительное".Бортпроводник предложил женщине пересесть, однако она отказалась."Мы уже приехали", — заключила пассажирка.

https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, симферополь, происшествия