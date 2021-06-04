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Туризм
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Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка - РИА Новости, 04.06.2021
Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
Женщина вступила в конфликт с пассажирами на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, сообщает "Москва 24". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T01:49
2021-06-04T02:30
туризм
россия
москва
симферополь
происшествия
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"Я сейчас тебя стукну!" Россиянка устроила скандал на борту самолета
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Женщина вступила в конфликт с пассажирами на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, сообщает "Москва 24".Причиной скандала стало поведение ребенка, который, как утверждается, во время полета бил ногами по спинке расположенного впереди сиденья.Пассажирка отметила, что сначала вежливо обратилась с просьбой, на что другая сторона конфликта предложила ей "выпить успокоительное".Бортпроводник предложил женщине пересесть, однако она отказалась."Мы уже приехали", — заключила пассажирка.
https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html
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россия, москва, симферополь, происшествия

Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка

01:49 04.06.2021 (обновлено: 02:30 04.06.2021)
 
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Женщина вступила в конфликт с пассажирами на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, сообщает "Москва 24".
Причиной скандала стало поведение ребенка, который, как утверждается, во время полета бил ногами по спинке расположенного впереди сиденья.
"Я два часа терплю, я прошу, чтобы ногами не стучали мне по спине! Я не буду пересаживаться, мы уже приехали. Просто пусть смотрит за ребенком", — обратилась россиянка к бортпроводнику.
Пассажирка отметила, что сначала вежливо обратилась с просьбой, на что другая сторона конфликта предложила ей "выпить успокоительное".
Бортпроводник предложил женщине пересесть, однако она отказалась.
"Мы уже приехали", — заключила пассажирка.
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В Новосибирске пассажиры устроили дебош на борту самолета
 
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