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Депутат: качество жизни в регионах зависит от межбюджетных отношений
Депутат: качество жизни в регионах зависит от межбюджетных отношений - РИА Новости, 04.06.2021
Депутат: качество жизни в регионах зависит от межбюджетных отношений
Вопросы межбюджетных отношений играют важную роль в качестве жизни людей в регионах, заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:31
2021-06-04T17:31
2021-06-04T17:31
рязанская область
россия
николай любимов
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей макаров
антон силуанов
совет федерации рф
госдума рф
москва
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Вопросы межбюджетных отношений играют важную роль в качестве жизни людей в регионах, заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме депутат Госдумы РФ от Рязанской области Андрей Макаров.Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил в пятницу на ПМЭФ-2021 модератором дискуссии "Развитие регионов: экономика возможностей". В мероприятии приняли участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, участники ПМЭФ.Участники дискуссии обсудили вопросы обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости региональных и муниципальных финансов с учетом задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, предоставления дополнительных финансовых средств и возможностей субъектам РФ для достижения национальных целей развития страны. Речь также шла о механизмах межбюджетной политики, мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, новых инструментах поддержки инвестиционного развития регионов, стимулировании деловой активности.Макаров отметил, что состояние субъектов РФ сейчас абсолютно разное, они по-разному выходят из пандемии."Вопросы межбюджетных отношений являются важными, от этого зависит качество жизни людей в регионах. Президент РФ в своем послании сказал о том, что страна развивается тогда, когда развиваются регионы, и поддерживать будем те из них, которые берут на себя ответственность. Но это не значит, что за результаты этой работы отвечают только регионы, за это отвечают все министерства и ведомства, Госдума, Совет Федерации", - сказал Макаров.По его словам, ориентиром сегодня выступают поправки Конституции России, которые подняли социальные гарантии граждан на конституционный уровень."У нас две цели сейчас – качество жизни людей и конкурентоспособность страны. Важная задача – повышение эффективности работы всех уровней власти, которая должна быть направлена на решение конкретных проблем людей", – сказал депутат.Губернатор Николай Любимов в ходе дискуссии предложил проработать и решить на федеральном уровне несколько значимых вопросов, касающихся полномочий, закрепленных за регионами и не наполненных необходимым финансированием. По словам Любимова, недостаток финансирования отвлекает у регионов средства, которые могут быть направлены на развитие. Кроме того, при реализации национальных проектов должны быть определены четкие объемы софинансирования. Губернатор Рязанской области привел пример: по нацпроекту "Культура" при запланированном софинансировании для региона в 3% по факту получается, что доля региона составляет 32%.
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россия, николай любимов, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей макаров, антон силуанов, совет федерации рф, госдума рф, москва, челябинская область
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости.
Вопросы межбюджетных отношений играют важную роль в качестве жизни людей в регионах, заявил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме депутат Госдумы РФ
от Рязанской области Андрей Макаров
.
Председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступил в пятницу на ПМЭФ
-2021 модератором дискуссии "Развитие регионов: экономика возможностей". В мероприятии приняли участие министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
, министр экономического развития РФ Максим Решетников
, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Челябинской области Алексей Текслер
, заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
, губернатор Рязанской области Николай Любимов
, участники ПМЭФ.
Участники дискуссии обсудили вопросы обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости региональных и муниципальных финансов с учетом задач, поставленных президентом России в послании Федеральному собранию, предоставления дополнительных финансовых средств и возможностей субъектам РФ для достижения национальных целей развития страны. Речь также шла о механизмах межбюджетной политики, мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, новых инструментах поддержки инвестиционного развития регионов, стимулировании деловой активности.
Макаров отметил, что состояние субъектов РФ сейчас абсолютно разное, они по-разному выходят из пандемии.
"Вопросы межбюджетных отношений являются важными, от этого зависит качество жизни людей в регионах. Президент РФ в своем послании сказал о том, что страна развивается тогда, когда развиваются регионы, и поддерживать будем те из них, которые берут на себя ответственность. Но это не значит, что за результаты этой работы отвечают только регионы, за это отвечают все министерства и ведомства, Госдума, Совет Федерации
", - сказал Макаров.
По его словам, ориентиром сегодня выступают поправки Конституции России, которые подняли социальные гарантии граждан на конституционный уровень.
"У нас две цели сейчас – качество жизни людей и конкурентоспособность страны. Важная задача – повышение эффективности работы всех уровней власти, которая должна быть направлена на решение конкретных проблем людей", – сказал депутат.
Губернатор Николай Любимов в ходе дискуссии предложил проработать и решить на федеральном уровне несколько значимых вопросов, касающихся полномочий, закрепленных за регионами и не наполненных необходимым финансированием. По словам Любимова, недостаток финансирования отвлекает у регионов средства, которые могут быть направлены на развитие. Кроме того, при реализации национальных проектов должны быть определены четкие объемы софинансирования. Губернатор Рязанской области привел пример: по нацпроекту "Культура" при запланированном софинансировании для региона в 3% по факту получается, что доля региона составляет 32%.
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