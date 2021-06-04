Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП
© Фото : "Деловая Россия"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик во время подписания соглашения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Ленинградская область и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве для развития регионального предпринимательства - подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В рамках соглашения планируется реализация совместных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона, вовлечению регионального бизнеса в инфраструктуру поддержки предпринимательства партнерскими институтами развития. Примером подобных мероприятий является Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF, в котором "Деловая Россия" выступает партнером.
"В вопросах поддержки бизнеса в Ленинградской области уже давно не принимаются субъективные решения. Я и моя команда всегда прислушиваемся к мнению предпринимателей, совершенствуем работу по сопровождению проектов и помогаем им решать любые вопросы. Только находясь в таком постоянном диалоге можно ощутить, насколько комфортно бизнесу в регионе, и какие проблемы его волнуют. "Деловая Россия" стала нашим надежным партнером, голосом бизнеса и мы продолжим наше эффективное взаимодействие в будущем", — сказал глава региона Александр Дрозденко.
Он также отметил, что в регионе успешно функционирует Ленинградское областное региональное отделение "Деловая Россия", к задачам которого относится, в том числе, взаимодействие с органами государственной власти, подготовка аналитических докладов, экспертных заключений, защита интересов бизнеса, организация работы по устранению избыточных административных и иных барьеров, реализация совместных деловых и социальных проектов.