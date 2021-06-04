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Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП

Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП - РИА Новости, 04.06.2021

Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП

Ленинградская область и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве для развития регионального... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:08

2021-06-04T11:08

2021-06-04T11:08

ленинградская область

алексей репик

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

деловая россия

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Ленинградская область и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве для развития регионального предпринимательства - подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках соглашения планируется реализация совместных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона, вовлечению регионального бизнеса в инфраструктуру поддержки предпринимательства партнерскими институтами развития. Примером подобных мероприятий является Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF, в котором "Деловая Россия" выступает партнером.Он также отметил, что в регионе успешно функционирует Ленинградское областное региональное отделение "Деловая Россия", к задачам которого относится, в том числе, взаимодействие с органами государственной власти, подготовка аналитических докладов, экспертных заключений, защита интересов бизнеса, организация работы по устранению избыточных административных и иных барьеров, реализация совместных деловых и социальных проектов.

https://ria.ru/20210603/gosuslugi-1735476882.html

ленинградская область

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алексей репик, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, деловая россия, ленинградская область, пмэф, экономика