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Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП
Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП - РИА Новости, 04.06.2021
Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП
Ленинградская область и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве для развития регионального... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:08
2021-06-04T11:08
ленинградская область
алексей репик
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
деловая россия
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пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Ленинградская область и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве для развития регионального предпринимательства - подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В рамках соглашения планируется реализация совместных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона, вовлечению регионального бизнеса в инфраструктуру поддержки предпринимательства партнерскими институтами развития. Примером подобных мероприятий является Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF, в котором "Деловая Россия" выступает партнером.Он также отметил, что в регионе успешно функционирует Ленинградское областное региональное отделение "Деловая Россия", к задачам которого относится, в том числе, взаимодействие с органами государственной власти, подготовка аналитических докладов, экспертных заключений, защита интересов бизнеса, организация работы по устранению избыточных административных и иных барьеров, реализация совместных деловых и социальных проектов.
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алексей репик, петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, деловая россия, ленинградская область, пмэф, экономика

Ленобласть и "Деловая Россия" будут развивать региональное МСП

11:08 04.06.2021
 
© Фото : "Деловая Россия"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик во время подписания соглашения
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации Деловая Россия Алексей Репик во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : "Деловая Россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Ленинградская область и Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" заключили соглашение о сотрудничестве для развития регионального предпринимательства - подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В рамках соглашения планируется реализация совместных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности региона, вовлечению регионального бизнеса в инфраструктуру поддержки предпринимательства партнерскими институтами развития. Примером подобных мероприятий является Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF, в котором "Деловая Россия" выступает партнером.
"В вопросах поддержки бизнеса в Ленинградской области уже давно не принимаются субъективные решения. Я и моя команда всегда прислушиваемся к мнению предпринимателей, совершенствуем работу по сопровождению проектов и помогаем им решать любые вопросы. Только находясь в таком постоянном диалоге можно ощутить, насколько комфортно бизнесу в регионе, и какие проблемы его волнуют. "Деловая Россия" стала нашим надежным партнером, голосом бизнеса и мы продолжим наше эффективное взаимодействие в будущем", — сказал глава региона Александр Дрозденко.
Он также отметил, что в регионе успешно функционирует Ленинградское областное региональное отделение "Деловая Россия", к задачам которого относится, в том числе, взаимодействие с органами государственной власти, подготовка аналитических докладов, экспертных заключений, защита интересов бизнеса, организация работы по устранению избыточных административных и иных барьеров, реализация совместных деловых и социальных проектов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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Ленинградская областьАлексей РепикПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоДеловая РоссияЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
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