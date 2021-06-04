Россия будет снижать выбросы при добыче углеводородов, заявил Путин
16:34 04.06.2021 (обновлено: 16:36 04.06.2021)
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу по снижению выбросов при добыче углеводородов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего за счет строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников. У нас самые большие в мире запасы газа", - рассказал Путин на ПМЭФ.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что будет продолжено снижение выбросов при добыче углеводородов.
"Будем и дальше работать над утилизацией попутного газа. Кстати говоря, из всех нефтедобывающих стран мы, наверное, больше всех в мире утилизируем газ таким образом. Глубоко будем модернизировать тепловую энергетику, электрифицировать газотранспортную инфраструктуру. В наших планах - и дальнейшее повышение энергоэффективности в жилом секторе, в системах теплоснабжения", - отметил Путин.
В следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парникового газа в России, как добавил президент, должен быть ниже, чем в Европе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.