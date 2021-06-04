https://ria.ru/20210604/putin-1735668222.html

Россия будет снижать выбросы при добыче углеводородов, заявил Путин

Россия будет снижать выбросы при добыче углеводородов, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021

Россия будет снижать выбросы при добыче углеводородов, заявил Путин

Россия продолжит работу по снижению выбросов при добыче углеводородов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:34

2021-06-04T16:34

2021-06-04T16:36

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

европа

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия продолжит работу по снижению выбросов при добыче углеводородов, сообщил президент РФ Владимир Путин."Российская энергетика наращивает долю низкоуглеродных источников, прежде всего за счет строительства атомных, гидроэлектростанций, возобновляемых источников. У нас самые большие в мире запасы газа", - рассказал Путин на ПМЭФ.Кроме того, глава государства подчеркнул, что будет продолжено снижение выбросов при добыче углеводородов.В следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парникового газа в России, как добавил президент, должен быть ниже, чем в Европе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/ekologiya-1735639100.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735651382.html

россия

европа

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, европа, экономика