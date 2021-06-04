https://ria.ru/20210604/putin-1735667185.html

Путин призвал не тратить средства ФНБ как сеятель, разбрасывающий зерна

Путин призвал не тратить средства ФНБ как сеятель, разбрасывающий зерна - РИА Новости, 04.06.2021

Путин призвал не тратить средства ФНБ как сеятель, разбрасывающий зерна

Россия не должна тратить средства ФНБ как сельский сеятель, разбрасывающий зерна, это надо делать взвешенно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:30

2021-06-04T16:30

2021-06-04T16:45

владимир путин

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не должна тратить средства ФНБ как сельский сеятель, разбрасывающий зерна, это надо делать взвешенно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Фонд национального благосостояния... Мы приняли решение, что если он будет свыше 7%, то тогда мы в рамках 7% будем направлять деньги, прежде всего, на крупные инфраструктурные проекты, но их надо подготовить, нужно посчитать. Мы не должны тупо, как сельский сеятель, разбрасывать налево и направо эти зерна... Все должно быть просчитано и рационально потрачено с максимальным эффектом", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/deripaska-1735668872.html

россия

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владимир путин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика