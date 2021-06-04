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Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.06.2021
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:00
александр синенков
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду", — сообщил Синенков.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. По словам синоптика, температурный фон, наконец-то, начнёт соответствовать климатической норме июня.
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александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

08:00 04.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду", — сообщил Синенков.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. По словам синоптика, температурный фон, наконец-то, начнёт соответствовать климатической норме июня.
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