https://ria.ru/20210604/pogoda-1735545333.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 04.06.2021

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

александр синенков

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733386344_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_530f6f9ddff24b20de934372e701ba3a.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в столице составит плюс 22-24, в Подмосковье плюс 19-24. Ветер северо-восточный 4-9 метра в секунду", — сообщил Синенков.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. По словам синоптика, температурный фон, наконец-то, начнёт соответствовать климатической норме июня.

https://ria.ru/20210602/zasukha-1735254574.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, москва, московская область (подмосковье), общество