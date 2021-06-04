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Московские власти не планируют поощрять привившихся от коронавируса пивом

Московские власти не планируют поощрять привившихся от коронавируса пивом - РИА Новости, 04.06.2021

Московские власти не планируют поощрять привившихся от коронавируса пивом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что поощрять пивом за вакцинацию от коронавируса в России не... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:14

2021-06-04T19:14

2021-06-04T19:14

петербургский международный экономический форум

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

коронавирусы

сергей собянин

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что поощрять пивом за вакцинацию от коронавируса в России не планируется.Ранее СМИ писали, что власти США дадут пиво и билеты на футбол привитым от коронавируса."Во время прививки пиво пить нельзя", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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