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Московские власти не планируют поощрять привившихся от коронавируса пивом
Московские власти не планируют поощрять привившихся от коронавируса пивом - РИА Новости, 04.06.2021
Московские власти не планируют поощрять привившихся от коронавируса пивом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что поощрять пивом за вакцинацию от коронавируса в России не... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:14
2021-06-04T19:14
2021-06-04T19:14
петербургский международный экономический форум
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
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москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что поощрять пивом за вакцинацию от коронавируса в России не планируется.Ранее СМИ писали, что власти США дадут пиво и билеты на футбол привитым от коронавируса."Во время прививки пиво пить нельзя", - сказал Собянин в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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