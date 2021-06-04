https://ria.ru/20210604/nikitin-1735699293.html

Александр Никитин: экономический рост возможен и в условиях пандемии

Александр Никитин: экономический рост возможен и в условиях пандемии - РИА Новости, 04.06.2021

Александр Никитин: экономический рост возможен и в условиях пандемии

О том, каким образом сохранить экономику региона в самый острый период пандемии и даже улучшить показатели прошлых лет, в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:25

2021-06-04T18:25

2021-06-04T18:25

тамбовская область

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

пмэф

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735697588_0:147:1280:867_1920x0_80_0_0_5cd77d8c533b1115e1456c2cfa12d04e.jpg

О том, каким образом сохранить экономику региона в самый острый период пандемии и даже улучшить показатели прошлых лет, в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.- Александр Валерьевич, насколько сильно пострадала экономика региона от пандемии? Как вы оцениваете перспективы развития Тамбовщины в этом году?- Нет ни одного региона и ни одной отрасли, которая в прошлом году не подвергалась бы рискам. По очевидным причинам просели показатели общепита, сферы культуры, досуга. Однако ряд показателей региональной экономики отличался высокой динамикой роста.В первую очередь, это базис региональной экономики – сельское хозяйство. В структуре регионального ВВП агропромышленный комплекс занимает более 30%. Рост в отрасли составил 109,9% притом, что по стране было 101,5%. Мы собрали рекордный урожай зерновых – более 5 миллионов тонн. Для аграрного лидера страны это – высокий показатель. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда мы собрали свыше 4 миллионов тонн.Некоторые внутренние критики считали, что это – просто результат удачного стечения определенных погодно-климатических обстоятельств. Но 2020 год показал, что дело – не только в удаче. Мы серьезно обновили парк сельскохозяйственной техники, активно занимались привлечением инвестиций, повышением культуры земледелия, совершенствовали агротехнику.По объемам производства мяса по итогам 2020 года Тамбовская область занимает третье место в России. Произведено 624 тонны мяса. Мы такого, прямо скажу, не ожидали в этот сложный год.На основе результатов 2020 года мы можем сделать прогноз о росте валового регионального продукта не менее, чем на 3%.- А как обстоят дела в промышленности?- Рост промышленного производства Тамбовской области по результатам 2020 года составил 104,1%. Это очень высокий рост. Он обусловлен тем, что, во-первых, ряд промышленных предприятий, которые являются системообразующими, работали в непрерывном цикле. Остановить производство там было невозможно в принципе. У нас была непростая ситуация: мы думали о том, все или не все предприятия останавливать в связи с соблюдением жестких санитарных норм и правил. И для себя приняли решение – не останавливать.- Как вы защищали здоровье людей в условиях пандемии?- Свыше 20 предприятий области наладили производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. В короткие сроки мы смогли обеспечить население необходимыми средствами защиты и ликвидировать их дефицит в торговых сетях области. Ни одна промышленная площадка не была остановлена. Стройплощадки мы останавливали на три дня - пока делали все возможное, чтобы обеспечить работников необходимыми средствами защиты.- Бизнес ведь получал и экономическую поддержку…- Разумеется. В рамках госпрограмм выдавались антикризисные кредиты не только промышленным предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса по ставке 4,25% годовых. Всего было выдано кредитов на 197 миллионов рублей. В общем и целом мы продемонстрировали очень серьезный результат. Объем промышленного производства составил 210 миллиардов рублей.Замечу при этом, что не сокращались и инвестиции. Предприятия перевыполнили инвестплан по полному кругу на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей.- Как в области обстоят дела с безработицей?- Мы сохранили уровень занятости. Снижение числа работающих было минимальным. По официальным данным (в том числе, и Минтруда), мы входили в четверку регионов с самым низким уровнем безработицы. Благодаря тому, что значительная часть предприятий и сельского хозяйства, и промышленности, и сферы услуг (но не всей) продолжали работать, они, в конце концов, сохранили эти рабочие места.- Оказала ли пандемия влияние на экспорт тамбовской продукции? Какие у вас планы в этом направлении?- Экспорт увеличился. Общий его объем составил 400 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил почти 615 миллионов долларов. Мы в 2,9 раза перевыполнили план по экспорту продукции АПК, занимаясь операциями по реализации продукции с 92 странами мира. Основными торговыми партнерами региона стали Иран, Белоруссия, Латвия, Китай, Нидерланды.Наша задача – сохранить эти показатели. В этом году все зависит от нас. Нашим локомотивом является не только сельскохозяйственная продукция, но и пищевая, и перерабатывающая промышленность, которая, кстати говоря, по прошлому году также дала высокий рост – 108,5%. Это на четыре процента выше, чем по стране.Кроме того, мы оказываем сервисные услуги нашим производителям - содействуем реализации производимой продукции на экспорт. Уверен, что потенциал здесь не исчерпан. - Недавно вы сообщили о планах создать в Тамбовской области сельскохозяйственный карбоновый полигон….- Мы знаем, насколько актуальна сейчас тема изменения климата. Область занимает в экологическом рейтинге первые позиции восемь лет подряд. И мы понимаем, какие перспективы в этой сфере будут с точки зрения повышения конкурентоспособности, какие налоговые последствия ждут в недалеком будущем.- Вы имеет в виду европейский налог на углеродный след?- Да. Мы понимаем, что если мы не примем этот вызов, будет нанесен очень серьезный удар по конкурентоспособности нашей продукции. Поэтому мы решили создать некий экспериментальный полигон, в рамках которого можно действительно изучать так называемый углеродный след. Разработать аппаратно-программные комплексы, которые позволяли бы делать по выбросам соответствующие замеры, исследовать эмиссии парниковых газов. Далее следует отработать методологию оценки этих выбросов. И, конечно, эта методика должна быть верифицирована.Сейчас мы находимся в процессе переговоров с известными научно-исследовательскими центрами и федеральными учреждениями. Естественно, мы в рамках реализации этого проекта готовим соответствующую заявку, будем направлять ее в федеральные министерства, которые работают на стыке этой темы.- Такая методика оценки выбросов должна быть признана и за рубежом?- Конечно! Эта методика должна приниматься не только у нас. К тому же, только кажется, что это – какая-то отдаленная перспектива. На самом деле, в самое ближайшее время эта проблема затронет множество отраслей. Но сельское хозяйство для нас, как одного из аграрных лидеров страны, экологических лидеров – очень важно. Для того, чтобы по-прежнему высоко эту марку держать, нам, естественно, нужны подобные проекты экологической направленности.- Какие еще направления развития экономики области вы считаете перспективными?- Мы продолжаем наращивать инвестиционный потенциал АПК. Увеличиваем мощности "Тамбовского бекона", "Тамбовской индейки", продолжаем строить знаменитую стогектарную Мичуринскую теплицу. 33 гектара уже функционируют. К тому же, на новых объектах агропромышленного комплекса заработная плата заметно выше, чем средняя по экономике региона. Именно в сельском хозяйстве! Заработная плата за прошлый год увеличилась на 6,5%. Налицо и социальные эффекты. Например, увеличение сумм, собранных налогов в местные бюджеты.Думаю, что мы будем заниматься комплексными проектами по развитию сельских территорий. В прошлом году несколько грантов у нас было по линии Минсельхоза. В этом году немало проектов получили одобрение. Селу нужна государственная поддержка – федерального и регионального уровня. Речь идет о строительстве дорог и объектов социальной инфраструктуры, особенно инженерных сетей. Тогда еще больше станет условий, чтобы жить и работать в сельской местности, чтобы стандарты этой жизни стали более достойными и отвечали потребностям сегодняшнего дня.В промышленности мы запускаемся с новым проектом на Тамбовском пороховом заводе. В последнее время там были миллиардные объемы инвестиций. Такие лидеры, как завод "Пигмент", "Комсомолец", ряд других крупных предприятий в этом году уже показывают рост. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 136%. Мы смогли по прошлому году в 7,5 раз сократить дефицит бюджета. Мы в абсолютном выражении сократили госдолг почти на 1,9 миллиарда рублей.- Какова ваша деловая программа на нынешнем ПМЭФ?- Традиционно мы или подписываем, или актуализируем ранее подписанные соглашения. В четверг подписали договоры с Курской и Челябинской областями. С Республикой Крым тоже сегодня переподписали соглашение, потому что есть новые идеи, новые соображения. Подписали также с аналитическим центром при правительстве соглашение о взаимодействии. Особенно это важно в части сбора и обработки информации, в части работы нашего центра управления регионом. С генеральным директором управляющей организации ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Антуаном Пейрюдом заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации производства предприятия с иностранным капиталом "Изорок". Предполагаемый объем инвестиций - 244 миллиона рублей. Кроме того, в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") об использовании современных телекоммуникационных технологий для совместной реализации проектов по развитию инфраструктуры региона. Проведен ряд перспективных переговоров, так что участие в форуме можно считать результативным.- Каких сфер коснется расширение сотрудничества с Крымом?- Мы давно обсуждали с Сергеем Аксеновым тему взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Мы производим вкусную, качественную продукцию. По-прежнему, нам небезынтересно взаимодействие в сфере промышленности. Просто надо актуализировать некоторые направления. Я их сейчас не буду заранее анонсировать. В социальной сфере тоже есть интересные проекты. С Крымом не может быть направлений, которые не были бы наполнены жизнью и содержанием.- Для тамбовчан облегчатся поездки в Крым?- До 1 октября будут регулярно совершаться авиарейсы в Крым. Это востребованное направление, нагрузка высокая. В связи с этим актуализируем тему реконструкции нашего аэропорта, который попал в список воздушных гаваней федерального значения. Мы разработали проектно-сметную документацию, она прошла госэкспертизу. Теперь задача - наряду с нашими расчетами по государственной поддержке, найти солидного инвестора, которому этот проект мог бы быть интересен. Кстати, прошлый год показал, что пассажиропоток у нас вырос на 32%. Мы совершаем рейсы в Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Москву, Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20200714/1574358279.html

https://ria.ru/20200716/1574462635.html

https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

https://ria.ru/20210521/poligon-1733395590.html

https://ria.ru/20200910/innopraktika-1577031783.html

https://ria.ru/20210603/promyshlennost-1735483503.html

https://ria.ru/20210528/pmef-1734671106.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пмэф, интервью