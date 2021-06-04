https://ria.ru/20210604/nikitin-1735699293.html
Александр Никитин: экономический рост возможен и в условиях пандемии
Александр Никитин: экономический рост возможен и в условиях пандемии - РИА Новости, 04.06.2021
Александр Никитин: экономический рост возможен и в условиях пандемии
О том, каким образом сохранить экономику региона в самый острый период пандемии и даже улучшить показатели прошлых лет, в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:25
2021-06-04T18:25
2021-06-04T18:25
тамбовская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пмэф
интервью
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О том, каким образом сохранить экономику региона в самый острый период пандемии и даже улучшить показатели прошлых лет, в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.- Александр Валерьевич, насколько сильно пострадала экономика региона от пандемии? Как вы оцениваете перспективы развития Тамбовщины в этом году?- Нет ни одного региона и ни одной отрасли, которая в прошлом году не подвергалась бы рискам. По очевидным причинам просели показатели общепита, сферы культуры, досуга. Однако ряд показателей региональной экономики отличался высокой динамикой роста.В первую очередь, это базис региональной экономики – сельское хозяйство. В структуре регионального ВВП агропромышленный комплекс занимает более 30%. Рост в отрасли составил 109,9% притом, что по стране было 101,5%. Мы собрали рекордный урожай зерновых – более 5 миллионов тонн. Для аграрного лидера страны это – высокий показатель. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда мы собрали свыше 4 миллионов тонн.Некоторые внутренние критики считали, что это – просто результат удачного стечения определенных погодно-климатических обстоятельств. Но 2020 год показал, что дело – не только в удаче. Мы серьезно обновили парк сельскохозяйственной техники, активно занимались привлечением инвестиций, повышением культуры земледелия, совершенствовали агротехнику.По объемам производства мяса по итогам 2020 года Тамбовская область занимает третье место в России. Произведено 624 тонны мяса. Мы такого, прямо скажу, не ожидали в этот сложный год.На основе результатов 2020 года мы можем сделать прогноз о росте валового регионального продукта не менее, чем на 3%.- А как обстоят дела в промышленности?- Рост промышленного производства Тамбовской области по результатам 2020 года составил 104,1%. Это очень высокий рост. Он обусловлен тем, что, во-первых, ряд промышленных предприятий, которые являются системообразующими, работали в непрерывном цикле. Остановить производство там было невозможно в принципе. У нас была непростая ситуация: мы думали о том, все или не все предприятия останавливать в связи с соблюдением жестких санитарных норм и правил. И для себя приняли решение – не останавливать.- Как вы защищали здоровье людей в условиях пандемии?- Свыше 20 предприятий области наладили производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. В короткие сроки мы смогли обеспечить население необходимыми средствами защиты и ликвидировать их дефицит в торговых сетях области. Ни одна промышленная площадка не была остановлена. Стройплощадки мы останавливали на три дня - пока делали все возможное, чтобы обеспечить работников необходимыми средствами защиты.- Бизнес ведь получал и экономическую поддержку…- Разумеется. В рамках госпрограмм выдавались антикризисные кредиты не только промышленным предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса по ставке 4,25% годовых. Всего было выдано кредитов на 197 миллионов рублей. В общем и целом мы продемонстрировали очень серьезный результат. Объем промышленного производства составил 210 миллиардов рублей.Замечу при этом, что не сокращались и инвестиции. Предприятия перевыполнили инвестплан по полному кругу на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей.- Как в области обстоят дела с безработицей?- Мы сохранили уровень занятости. Снижение числа работающих было минимальным. По официальным данным (в том числе, и Минтруда), мы входили в четверку регионов с самым низким уровнем безработицы. Благодаря тому, что значительная часть предприятий и сельского хозяйства, и промышленности, и сферы услуг (но не всей) продолжали работать, они, в конце концов, сохранили эти рабочие места.- Оказала ли пандемия влияние на экспорт тамбовской продукции? Какие у вас планы в этом направлении?- Экспорт увеличился. Общий его объем составил 400 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил почти 615 миллионов долларов. Мы в 2,9 раза перевыполнили план по экспорту продукции АПК, занимаясь операциями по реализации продукции с 92 странами мира. Основными торговыми партнерами региона стали Иран, Белоруссия, Латвия, Китай, Нидерланды.Наша задача – сохранить эти показатели. В этом году все зависит от нас. Нашим локомотивом является не только сельскохозяйственная продукция, но и пищевая, и перерабатывающая промышленность, которая, кстати говоря, по прошлому году также дала высокий рост – 108,5%. Это на четыре процента выше, чем по стране.Кроме того, мы оказываем сервисные услуги нашим производителям - содействуем реализации производимой продукции на экспорт. Уверен, что потенциал здесь не исчерпан. - Недавно вы сообщили о планах создать в Тамбовской области сельскохозяйственный карбоновый полигон….- Мы знаем, насколько актуальна сейчас тема изменения климата. Область занимает в экологическом рейтинге первые позиции восемь лет подряд. И мы понимаем, какие перспективы в этой сфере будут с точки зрения повышения конкурентоспособности, какие налоговые последствия ждут в недалеком будущем.- Вы имеет в виду европейский налог на углеродный след?- Да. Мы понимаем, что если мы не примем этот вызов, будет нанесен очень серьезный удар по конкурентоспособности нашей продукции. Поэтому мы решили создать некий экспериментальный полигон, в рамках которого можно действительно изучать так называемый углеродный след. Разработать аппаратно-программные комплексы, которые позволяли бы делать по выбросам соответствующие замеры, исследовать эмиссии парниковых газов. Далее следует отработать методологию оценки этих выбросов. И, конечно, эта методика должна быть верифицирована.Сейчас мы находимся в процессе переговоров с известными научно-исследовательскими центрами и федеральными учреждениями. Естественно, мы в рамках реализации этого проекта готовим соответствующую заявку, будем направлять ее в федеральные министерства, которые работают на стыке этой темы.- Такая методика оценки выбросов должна быть признана и за рубежом?- Конечно! Эта методика должна приниматься не только у нас. К тому же, только кажется, что это – какая-то отдаленная перспектива. На самом деле, в самое ближайшее время эта проблема затронет множество отраслей. Но сельское хозяйство для нас, как одного из аграрных лидеров страны, экологических лидеров – очень важно. Для того, чтобы по-прежнему высоко эту марку держать, нам, естественно, нужны подобные проекты экологической направленности.- Какие еще направления развития экономики области вы считаете перспективными?- Мы продолжаем наращивать инвестиционный потенциал АПК. Увеличиваем мощности "Тамбовского бекона", "Тамбовской индейки", продолжаем строить знаменитую стогектарную Мичуринскую теплицу. 33 гектара уже функционируют. К тому же, на новых объектах агропромышленного комплекса заработная плата заметно выше, чем средняя по экономике региона. Именно в сельском хозяйстве! Заработная плата за прошлый год увеличилась на 6,5%. Налицо и социальные эффекты. Например, увеличение сумм, собранных налогов в местные бюджеты.Думаю, что мы будем заниматься комплексными проектами по развитию сельских территорий. В прошлом году несколько грантов у нас было по линии Минсельхоза. В этом году немало проектов получили одобрение. Селу нужна государственная поддержка – федерального и регионального уровня. Речь идет о строительстве дорог и объектов социальной инфраструктуры, особенно инженерных сетей. Тогда еще больше станет условий, чтобы жить и работать в сельской местности, чтобы стандарты этой жизни стали более достойными и отвечали потребностям сегодняшнего дня.В промышленности мы запускаемся с новым проектом на Тамбовском пороховом заводе. В последнее время там были миллиардные объемы инвестиций. Такие лидеры, как завод "Пигмент", "Комсомолец", ряд других крупных предприятий в этом году уже показывают рост. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 136%. Мы смогли по прошлому году в 7,5 раз сократить дефицит бюджета. Мы в абсолютном выражении сократили госдолг почти на 1,9 миллиарда рублей.- Какова ваша деловая программа на нынешнем ПМЭФ?- Традиционно мы или подписываем, или актуализируем ранее подписанные соглашения. В четверг подписали договоры с Курской и Челябинской областями. С Республикой Крым тоже сегодня переподписали соглашение, потому что есть новые идеи, новые соображения. Подписали также с аналитическим центром при правительстве соглашение о взаимодействии. Особенно это важно в части сбора и обработки информации, в части работы нашего центра управления регионом. С генеральным директором управляющей организации ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Антуаном Пейрюдом заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации производства предприятия с иностранным капиталом "Изорок". Предполагаемый объем инвестиций - 244 миллиона рублей. Кроме того, в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн") об использовании современных телекоммуникационных технологий для совместной реализации проектов по развитию инфраструктуры региона. Проведен ряд перспективных переговоров, так что участие в форуме можно считать результативным.- Каких сфер коснется расширение сотрудничества с Крымом?- Мы давно обсуждали с Сергеем Аксеновым тему взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Мы производим вкусную, качественную продукцию. По-прежнему, нам небезынтересно взаимодействие в сфере промышленности. Просто надо актуализировать некоторые направления. Я их сейчас не буду заранее анонсировать. В социальной сфере тоже есть интересные проекты. С Крымом не может быть направлений, которые не были бы наполнены жизнью и содержанием.- Для тамбовчан облегчатся поездки в Крым?- До 1 октября будут регулярно совершаться авиарейсы в Крым. Это востребованное направление, нагрузка высокая. В связи с этим актуализируем тему реконструкции нашего аэропорта, который попал в список воздушных гаваней федерального значения. Мы разработали проектно-сметную документацию, она прошла госэкспертизу. Теперь задача - наряду с нашими расчетами по государственной поддержке, найти солидного инвестора, которому этот проект мог бы быть интересен. Кстати, прошлый год показал, что пассажиропоток у нас вырос на 32%. Мы совершаем рейсы в Екатеринбург, Краснодар, Сочи, Москву, Санкт-Петербург.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пмэф, интервью
О том, каким образом сохранить экономику региона в самый острый период пандемии и даже улучшить показатели прошлых лет, в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
- Александр Валерьевич, насколько сильно пострадала экономика региона от пандемии? Как вы оцениваете перспективы развития Тамбовщины в этом году?
- Нет ни одного региона и ни одной отрасли, которая в прошлом году не подвергалась бы рискам. По очевидным причинам просели показатели общепита, сферы культуры, досуга. Однако ряд показателей региональной экономики отличался высокой динамикой роста.
В первую очередь, это базис региональной экономики – сельское хозяйство. В структуре регионального ВВП агропромышленный комплекс занимает более 30%. Рост в отрасли составил 109,9% притом, что по стране было 101,5%. Мы собрали рекордный урожай зерновых – более 5 миллионов тонн. Для аграрного лидера страны это – высокий показатель. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда мы собрали свыше 4 миллионов тонн.
Некоторые внутренние критики считали, что это – просто результат удачного стечения определенных погодно-климатических обстоятельств. Но 2020 год показал, что дело – не только в удаче. Мы серьезно обновили парк сельскохозяйственной техники, активно занимались привлечением инвестиций, повышением культуры земледелия, совершенствовали агротехнику.
По объемам производства мяса по итогам 2020 года Тамбовская область
занимает третье место в России
. Произведено 624 тонны мяса. Мы такого, прямо скажу, не ожидали в этот сложный год.
На основе результатов 2020 года мы можем сделать прогноз о росте валового регионального продукта не менее, чем на 3%.
- А как обстоят дела в промышленности?
- Рост промышленного производства Тамбовской области по результатам 2020 года составил 104,1%. Это очень высокий рост. Он обусловлен тем, что, во-первых, ряд промышленных предприятий, которые являются системообразующими, работали в непрерывном цикле. Остановить производство там было невозможно в принципе. У нас была непростая ситуация: мы думали о том, все или не все предприятия останавливать в связи с соблюдением жестких санитарных норм и правил. И для себя приняли решение – не останавливать.
- Как вы защищали здоровье людей в условиях пандемии?
- Свыше 20 предприятий области наладили производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. В короткие сроки мы смогли обеспечить население необходимыми средствами защиты и ликвидировать их дефицит в торговых сетях области. Ни одна промышленная площадка не была остановлена. Стройплощадки мы останавливали на три дня - пока делали все возможное, чтобы обеспечить работников необходимыми средствами защиты.
- Бизнес ведь получал и экономическую поддержку…
- Разумеется. В рамках госпрограмм выдавались антикризисные кредиты не только промышленным предприятиям, но и субъектам малого и среднего бизнеса по ставке 4,25% годовых. Всего было выдано кредитов на 197 миллионов рублей. В общем и целом мы продемонстрировали очень серьезный результат. Объем промышленного производства составил 210 миллиардов рублей.
Замечу при этом, что не сокращались и инвестиции. Предприятия перевыполнили инвестплан по полному кругу на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей.
- Как в области обстоят дела с безработицей?
- Мы сохранили уровень занятости. Снижение числа работающих было минимальным. По официальным данным (в том числе, и Минтруда), мы входили в четверку регионов с самым низким уровнем безработицы. Благодаря тому, что значительная часть предприятий и сельского хозяйства, и промышленности, и сферы услуг (но не всей) продолжали работать, они, в конце концов, сохранили эти рабочие места.
- Оказала ли пандемия влияние на экспорт тамбовской продукции? Какие у вас планы в этом направлении?
- Экспорт увеличился. Общий его объем составил 400 миллионов долларов. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил почти 615 миллионов долларов. Мы в 2,9 раза перевыполнили план по экспорту продукции АПК, занимаясь операциями по реализации продукции с 92 странами мира. Основными торговыми партнерами региона стали Иран
, Белоруссия
, Латвия
, Китай
, Нидерланды
.
Наша задача – сохранить эти показатели. В этом году все зависит от нас. Нашим локомотивом является не только сельскохозяйственная продукция, но и пищевая, и перерабатывающая промышленность, которая, кстати говоря, по прошлому году также дала высокий рост – 108,5%. Это на четыре процента выше, чем по стране.
Кроме того, мы оказываем сервисные услуги нашим производителям - содействуем реализации производимой продукции на экспорт. Уверен, что потенциал здесь не исчерпан.
- Недавно вы сообщили о планах создать в Тамбовской области сельскохозяйственный карбоновый полигон….
- Мы знаем, насколько актуальна сейчас тема изменения климата. Область занимает в экологическом рейтинге первые позиции восемь лет подряд. И мы понимаем, какие перспективы в этой сфере будут с точки зрения повышения конкурентоспособности, какие налоговые последствия ждут в недалеком будущем.
- Вы имеет в виду европейский налог на углеродный след?
- Да. Мы понимаем, что если мы не примем этот вызов, будет нанесен очень серьезный удар по конкурентоспособности нашей продукции. Поэтому мы решили создать некий экспериментальный полигон, в рамках которого можно действительно изучать так называемый углеродный след. Разработать аппаратно-программные комплексы, которые позволяли бы делать по выбросам соответствующие замеры, исследовать эмиссии парниковых газов. Далее следует отработать методологию оценки этих выбросов. И, конечно, эта методика должна быть верифицирована.
Сейчас мы находимся в процессе переговоров с известными научно-исследовательскими центрами и федеральными учреждениями. Естественно, мы в рамках реализации этого проекта готовим соответствующую заявку, будем направлять ее в федеральные министерства, которые работают на стыке этой темы.
- Такая методика оценки выбросов должна быть признана и за рубежом?
- Конечно! Эта методика должна приниматься не только у нас. К тому же, только кажется, что это – какая-то отдаленная перспектива. На самом деле, в самое ближайшее время эта проблема затронет множество отраслей. Но сельское хозяйство для нас, как одного из аграрных лидеров страны, экологических лидеров – очень важно. Для того, чтобы по-прежнему высоко эту марку держать, нам, естественно, нужны подобные проекты экологической направленности.
- Какие еще направления развития экономики области вы считаете перспективными?
- Мы продолжаем наращивать инвестиционный потенциал АПК. Увеличиваем мощности "Тамбовского бекона", "Тамбовской индейки", продолжаем строить знаменитую стогектарную Мичуринскую теплицу. 33 гектара уже функционируют. К тому же, на новых объектах агропромышленного комплекса заработная плата заметно выше, чем средняя по экономике региона. Именно в сельском хозяйстве! Заработная плата за прошлый год увеличилась на 6,5%. Налицо и социальные эффекты. Например, увеличение сумм, собранных налогов в местные бюджеты.
Думаю, что мы будем заниматься комплексными проектами по развитию сельских территорий. В прошлом году несколько грантов у нас было по линии Минсельхоза
. В этом году немало проектов получили одобрение. Селу нужна государственная поддержка – федерального и регионального уровня. Речь идет о строительстве дорог и объектов социальной инфраструктуры, особенно инженерных сетей. Тогда еще больше станет условий, чтобы жить и работать в сельской местности, чтобы стандарты этой жизни стали более достойными и отвечали потребностям сегодняшнего дня.
В промышленности мы запускаемся с новым проектом на Тамбовском пороховом заводе. В последнее время там были миллиардные объемы инвестиций. Такие лидеры, как завод "Пигмент", "Комсомолец", ряд других крупных предприятий в этом году уже показывают рост. Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 136%. Мы смогли по прошлому году в 7,5 раз сократить дефицит бюджета. Мы в абсолютном выражении сократили госдолг почти на 1,9 миллиарда рублей.
- Какова ваша деловая программа на нынешнем ПМЭФ?
- Традиционно мы или подписываем, или актуализируем ранее подписанные соглашения. В четверг подписали договоры с Курской и Челябинской областями
. С Республикой Крым
тоже сегодня переподписали соглашение, потому что есть новые идеи, новые соображения. Подписали также с аналитическим центром при правительстве соглашение о взаимодействии. Особенно это важно в части сбора и обработки информации, в части работы нашего центра управления регионом.
С генеральным директором управляющей организации ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус" Антуаном Пейрюдом заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по модернизации производства предприятия с иностранным капиталом "Изорок". Предполагаемый объем инвестиций - 244 миллиона рублей.
Кроме того, в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области и ПАО "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн
") об использовании современных телекоммуникационных технологий для совместной реализации проектов по развитию инфраструктуры региона. Проведен ряд перспективных переговоров, так что участие в форуме можно считать результативным.
- Каких сфер коснется расширение сотрудничества с Крымом?
- Мы давно обсуждали с Сергеем Аксеновым тему взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Мы производим вкусную, качественную продукцию. По-прежнему, нам небезынтересно взаимодействие в сфере промышленности. Просто надо актуализировать некоторые направления. Я их сейчас не буду заранее анонсировать. В социальной сфере тоже есть интересные проекты. С Крымом не может быть направлений, которые не были бы наполнены жизнью и содержанием.
- Для тамбовчан облегчатся поездки в Крым?
- До 1 октября будут регулярно совершаться авиарейсы в Крым. Это востребованное направление, нагрузка высокая. В связи с этим актуализируем тему реконструкции нашего аэропорта, который попал в список воздушных гаваней федерального значения. Мы разработали проектно-сметную документацию, она прошла госэкспертизу. Теперь задача - наряду с нашими расчетами по государственной поддержке, найти солидного инвестора, которому этот проект мог бы быть интересен. Кстати, прошлый год показал, что пассажиропоток у нас вырос на 32%. Мы совершаем рейсы в Екатеринбург
, Краснодар
, Сочи
, Москву
, Санкт-Петербург
.