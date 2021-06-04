https://ria.ru/20210604/moskva-1735544510.html

В Москве поделились ожиданиями от летнего сезона

В Москве поделились ожиданиями от летнего сезона - РИА Новости, 04.06.2021

В Москве поделились ожиданиями от летнего сезона

Летний сезон может позитивно сказаться на темпах восстановления пострадавших отраслей экономики Москвы, например, сферы торговли, общественного питания и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T07:45

2021-06-04T07:45

2021-06-04T07:45

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

москва

экономика

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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Летний сезон может позитивно сказаться на темпах восстановления пострадавших отраслей экономики Москвы, например, сферы торговли, общественного питания и гостеприимства, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что, в целом, многие отрасли экономики Москвы активно восстанавливаются после пандемии, в частности, высокие темпы восстановления наблюдаются в промышленности, строительстве, инвестициях и сфере торговли.Он также выразил надежду, что действующая программа туристического кешбэка обеспечит дополнительный приток туристов, как по выездным, так и по внутренним направлениям."Но дальнейшее развитие в тех секторах, где предполагаются наиболее активные социальные контакты, будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - добавил министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/turizm-1735544358.html

москва

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петербургский международный экономический форум (фонд), москва, экономика