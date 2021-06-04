https://ria.ru/20210604/moskva-1735544510.html
В Москве поделились ожиданиями от летнего сезона
В Москве поделились ожиданиями от летнего сезона - РИА Новости, 04.06.2021
В Москве поделились ожиданиями от летнего сезона
Летний сезон может позитивно сказаться на темпах восстановления пострадавших отраслей экономики Москвы, например, сферы торговли, общественного питания и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T07:45
2021-06-04T07:45
2021-06-04T07:45
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
экономика
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С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Летний сезон может позитивно сказаться на темпах восстановления пострадавших отраслей экономики Москвы, например, сферы торговли, общественного питания и гостеприимства, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он отметил, что, в целом, многие отрасли экономики Москвы активно восстанавливаются после пандемии, в частности, высокие темпы восстановления наблюдаются в промышленности, строительстве, инвестициях и сфере торговли.Он также выразил надежду, что действующая программа туристического кешбэка обеспечит дополнительный приток туристов, как по выездным, так и по внутренним направлениям."Но дальнейшее развитие в тех секторах, где предполагаются наиболее активные социальные контакты, будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - добавил министр.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), москва, экономика
С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости.
Летний сезон может позитивно сказаться на темпах восстановления пострадавших отраслей экономики Москвы
, например, сферы торговли, общественного питания и гостеприимства, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что, в целом, многие отрасли экономики Москвы активно восстанавливаются после пандемии, в частности, высокие темпы восстановления наблюдаются в промышленности, строительстве, инвестициях и сфере торговли.
"Безусловно, летний сезон для таких отраслей как торговля, общественное питание, он всегда положительно сказывается на показателях. В ресторанах открыты летние веранды. Сезон отпусков, увеличивается заполняемость московских гостиниц. Хорошие перспективы мы также видим у туристических агентств, домов отдыха и санаториев", - отметил Пуртов.
Он также выразил надежду, что действующая программа туристического кешбэка обеспечит дополнительный приток туристов, как по выездным, так и по внутренним направлениям.
"Но дальнейшее развитие в тех секторах, где предполагаются наиболее активные социальные контакты, будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.