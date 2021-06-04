https://ria.ru/20210604/modernizatsiya-1735664353.html

Ленобласть предлагает модернизировать нацрейтинг инвестиционного климата

Ленобласть предлагает модернизировать нацрейтинг инвестиционного климата - РИА Новости, 04.06.2021

Ленобласть предлагает модернизировать нацрейтинг инвестиционного климата

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил учитывать в рейтинге Агентства стратегических инвестиций (АСИ) реальные результаты регионов в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:22

2021-06-04T16:22

2021-06-04T16:22

ленинградская область

александр дрозденко

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил учитывать в рейтинге Агентства стратегических инвестиций (АСИ) реальные результаты регионов в части улучшений в работе бизнеса и качества жизни населения; об этом глава региона сообщил на Петербургском международном экономическом форуме. Ленинградская область заняла десятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, в то время как в 2020 году регион занимал 13 место в рейтинге. По словам Дрозденко, повышение на три пункта связано с проводимым реинжинирингом услуг для бизнеса. В частности, снизилось количество процедур при получении разрешения на строительство, налажена оперативная регистрация прав собственности. Однако он отметил, что уплотнение регионов в верхней части рейтинга означает, что они уже провели качественную работу по улучшению инвестиционного климата. За восемь лет рейтинга большинство регионов и Ленобласть в том числе активно работают по лучшим практикам и методикам АСИ и экспертов. "Но сегодня мы предлагаем оценивать регионы не только по созданным документам и методикам, но и по конкретным улучшениям в работе бизнеса, инвесторов и жителей. Нужно учитывать рост количества занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, число самозанятых, какие инвестиции в малый и средний бизнес, инвестиции в целом в регион, как растёт заработная плата и другие показатели. К сожалению, рассматривая рейтинг сейчас можно сделать вывод, что есть регионы, которые сделали скачок, но он не дал реальных изменений для территории", — сказал губернатор Ленинградской области.Глава региона подчеркнул, что направит соответствующие предложения в Агентство стратегических инициатив и правительство РФ.

https://ria.ru/20210604/lenoblast-1735632232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пмэф