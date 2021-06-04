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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской - РИА Новости, 04.06.2021
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской
8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты Парламента.
2021-06-04T14:54
2021-06-04T14:54
2021-06-04T14:54
анонсы
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анонсы
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской
8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты Парламента.