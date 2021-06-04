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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской - РИА Новости, 04.06.2021

Онлайн-конференция председателя Комитета ГД по культуре Е. Ямпольской

8 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по культуре Елены ЯМПОЛЬСКОЙ по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты Парламента.

2021-06-04T14:54

2021-06-04T14:54

2021-06-04T14:54

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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