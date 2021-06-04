https://ria.ru/20210604/kipr-1735457827.html
Эксперты назвали страну с самой чистой водой для купания
Эксперты назвали страну с самой чистой водой для купания - РИА Новости, 04.06.2021
Эксперты назвали страну с самой чистой водой для купания
В 2021 году Кипр сохраняет лидерство по чистоте воды для купания в Европе, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T00:13
2021-06-04T00:13
2021-06-04T00:35
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В 2021 году Кипр сохраняет лидерство по чистоте воды для купания в Европе, сообщает "ЕвроПульс".По данным ежегодного мониторинга Европейского агентства по охране окружающей среды, на острове качество воды на 100 процентах пляжей признано отличным. Помимо Кипра, высокие характеристики получили места для купания в Австрии (98 процентов), Греции (97 процентов), Мальты (96 процентов) и Хорватии (95 процентов).Всего качество воды в 82,8 процента мест для купания в Европе признано отличным. А минимальные требования соблюдены на 93 процентах пляжей в Европе.
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пляжи, туризм, новости - туризм, мальта, кипр, греция, европа, австрия, хорватия