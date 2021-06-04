https://ria.ru/20210604/inostrantsy-1735629562.html

В России проработают вопрос платной вакцинации иностранцев от COVID-19

В России проработают вопрос платной вакцинации иностранцев от COVID-19 - РИА Новости, 04.06.2021

В России проработают вопрос платной вакцинации иностранцев от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:35

2021-06-04T14:35

2021-06-04T16:26

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

коронавирусы

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России."Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок",- сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он добавил, что получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате, МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.

https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html

россия

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Путин рассказал о платной вакцинации иностранцев от COVID-19 Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов заняты у нас в строительстве, торговле, в сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. 2021-06-04T14:35 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), коронавирусы, владимир путин, общество