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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/geopolitika-1735691495.html
Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком
Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком - РИА Новости, 04.06.2021
Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком
Эксперты книжного проекта "Святые России" и представители Русской православной церкви заявили о сходствах геополитических интересов России сегодня и в XIII... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:56
2021-06-04T17:56
религия и мировоззрение
россия
сергей смирнов
александр невский
русская православная церковь
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Эксперты книжного проекта "Святые России" и представители Русской православной церкви заявили о сходствах геополитических интересов России сегодня и в XIII веке, когда на Руси правил святой князь Александр Невский.Такое мнение было высказано в ответ на вопрос об актуальности политики святого князя для наших дней в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к 800-летию со дня рождения князя и выходу энциклопедического издания "Благоверный великий князь Александр Невский: блистая славою на земле и на небесах". Эксперты обсудил внешнеполитические принципы, заложенные святым князем."На поверхности видно, что геополитические интересы России в XXI веке как-то уж очень сильно напоминают XIII век", - сказал руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых. В свою очередь, председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что Александр Невский "заложил направление Руси, России, до сегодняшнего дня"."Орда требовала только выкуп, иногда делала набеги, разрушала города. Запад готов был оказать помощь, но было одно условие - отказаться от своей веры... Александр Невский, стоя перед сложным выбором, понял, что душа ценнее. Лучше сохранить душу, а города и села мы восстановим, урожай снова посадим, а если веру потеряем - России не жить", - сказал он.Среди заслуг князя он отметил создание православной епархии с центром в столице Орды - Сарае. Последние научные изыскания, касающиеся жизни Александра Невского, представлены в книге о нем, изданной при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, сообщил его гендиректор Сергей Смирнов.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
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россия, сергей смирнов, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург

Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком

17:56 04.06.2021
 
© РИА Новости / Карина ИвашкоКарта границ Новгородской земли в XIII веке
Карта границ Новгородской земли в XIII веке - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Эксперты книжного проекта "Святые России" и представители Русской православной церкви заявили о сходствах геополитических интересов России сегодня и в XIII веке, когда на Руси правил святой князь Александр Невский.
Такое мнение было высказано в ответ на вопрос об актуальности политики святого князя для наших дней в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к 800-летию со дня рождения князя и выходу энциклопедического издания "Благоверный великий князь Александр Невский: блистая славою на земле и на небесах". Эксперты обсудил внешнеполитические принципы, заложенные святым князем.
"На поверхности видно, что геополитические интересы России в XXI веке как-то уж очень сильно напоминают XIII век", - сказал руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых.
В свою очередь, председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что Александр Невский "заложил направление Руси, России, до сегодняшнего дня".
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"Орда требовала только выкуп, иногда делала набеги, разрушала города. Запад готов был оказать помощь, но было одно условие - отказаться от своей веры... Александр Невский, стоя перед сложным выбором, понял, что душа ценнее. Лучше сохранить душу, а города и села мы восстановим, урожай снова посадим, а если веру потеряем - России не жить", - сказал он.
Среди заслуг князя он отметил создание православной епархии с центром в столице Орды - Сарае.
Последние научные изыскания, касающиеся жизни Александра Невского, представлены в книге о нем, изданной при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, сообщил его гендиректор Сергей Смирнов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.
В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
Александр Невский: первая успешная история госпропаганды - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 08:47Специальный проект
Александр Невский: первая успешная история госпропаганды
 
Религия и мировоззрениеРоссияСергей СмирновАлександр НевскийРусская православная церковьСанкт-Петербург
 
 
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