https://ria.ru/20210604/geopolitika-1735691495.html
Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком
Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком - РИА Новости, 04.06.2021
Эксперты усмотрели сходство геополитических интересов России с XIII веком
Эксперты книжного проекта "Святые России" и представители Русской православной церкви заявили о сходствах геополитических интересов России сегодня и в XIII... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:56
2021-06-04T17:56
2021-06-04T17:56
религия и мировоззрение
россия
сергей смирнов
александр невский
русская православная церковь
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Эксперты книжного проекта "Святые России" и представители Русской православной церкви заявили о сходствах геополитических интересов России сегодня и в XIII веке, когда на Руси правил святой князь Александр Невский.Такое мнение было высказано в ответ на вопрос об актуальности политики святого князя для наших дней в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к 800-летию со дня рождения князя и выходу энциклопедического издания "Благоверный великий князь Александр Невский: блистая славою на земле и на небесах". Эксперты обсудил внешнеполитические принципы, заложенные святым князем."На поверхности видно, что геополитические интересы России в XXI веке как-то уж очень сильно напоминают XIII век", - сказал руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых. В свою очередь, председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что Александр Невский "заложил направление Руси, России, до сегодняшнего дня"."Орда требовала только выкуп, иногда делала набеги, разрушала города. Запад готов был оказать помощь, но было одно условие - отказаться от своей веры... Александр Невский, стоя перед сложным выбором, понял, что душа ценнее. Лучше сохранить душу, а города и села мы восстановим, урожай снова посадим, а если веру потеряем - России не жить", - сказал он.Среди заслуг князя он отметил создание православной епархии с центром в столице Орды - Сарае. Последние научные изыскания, касающиеся жизни Александра Невского, представлены в книге о нем, изданной при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, сообщил его гендиректор Сергей Смирнов.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210528/nevskiy-1734568791.html
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россия, сергей смирнов, александр невский, русская православная церковь, санкт-петербург
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Эксперты книжного проекта "Святые России" и представители Русской православной церкви заявили о сходствах геополитических интересов России сегодня и в XIII веке, когда на Руси правил святой князь Александр Невский.
Такое мнение было высказано в ответ на вопрос об актуальности политики святого князя для наших дней в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", приуроченной к 800-летию со дня рождения князя и выходу энциклопедического издания "Благоверный великий князь Александр Невский: блистая славою на земле и на небесах". Эксперты обсудил внешнеполитические принципы, заложенные святым князем.
"На поверхности видно, что геополитические интересы России в XXI веке как-то уж очень сильно напоминают XIII век", - сказал руководитель книжного проекта серии "Святые России" Дмитрий Вдовых.
В свою очередь, председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент отметил, что Александр Невский "заложил направление Руси, России, до сегодняшнего дня".
"Орда требовала только выкуп, иногда делала набеги, разрушала города. Запад готов был оказать помощь, но было одно условие - отказаться от своей веры... Александр Невский, стоя перед сложным выбором, понял, что душа ценнее. Лучше сохранить душу, а города и села мы восстановим, урожай снова посадим, а если веру потеряем - России не жить", - сказал он.
Среди заслуг князя он отметил создание православной епархии с центром в столице Орды - Сарае.
Последние научные изыскания, касающиеся жизни Александра Невского, представлены в книге о нем, изданной при поддержке Фонда социально-культурных инициатив, сообщил его гендиректор Сергей Смирнов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.
В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.