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Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"
Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021
Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"
Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток — 2", начнет пусконаладку на первой его нитке после соединения ее секций, а затем продолжит... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:44
2021-06-04T19:59
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
владимир путин
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток — 2", начнет пусконаладку на первой его нитке после соединения ее секций, а затем продолжит работы на второй нитке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Укладка первой нитки сегодня завершена. Уложенные секции нужно соединить, и после нужно провести необходимые работы по пусконаладке", - сказали в компании."Работы по укладке труб на второй нитке будут продолжаться", - добавили в Nord Stream 2 AG.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735701706.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, владимир путин, сша, украина, экономика

Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"

19:44 04.06.2021 (обновлено: 19:59 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток — 2", начнет пусконаладку на первой его нитке после соединения ее секций, а затем продолжит работы на второй нитке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Укладка первой нитки сегодня завершена. Уложенные секции нужно соединить, и после нужно провести необходимые работы по пусконаладке", - сказали в компании.
"Работы по укладке труб на второй нитке будут продолжаться", - добавили в Nord Stream 2 AG.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом.
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромВладимир ПутинСШАУкраинаЭкономика
 
 
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