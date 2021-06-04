https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735716224.html

Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"

Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.06.2021

Оператор заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток — 2", начнет пусконаладку на первой его нитке после соединения ее секций, а затем продолжит... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:44

2021-06-04T19:44

2021-06-04T19:59

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

владимир путин

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Nord Stream 2 AG, оператор проекта газопровода "Северный поток — 2", начнет пусконаладку на первой его нитке после соединения ее секций, а затем продолжит работы на второй нитке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Укладка первой нитки сегодня завершена. Уложенные секции нужно соединить, и после нужно провести необходимые работы по пусконаладке", - сказали в компании."Работы по укладке труб на второй нитке будут продолжаться", - добавили в Nord Stream 2 AG.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока — 2" газом."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

https://ria.ru/20210604/gazoprovod-1735701706.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, владимир путин, сша, украина, экономика