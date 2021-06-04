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Туризм
https://ria.ru/20210604/frantsiya-1735604395.html
Привитые туристы из ряда стран смогут посещать Францию без ПЦР-теста
Привитые туристы из ряда стран смогут посещать Францию без ПЦР-теста - РИА Новости, 04.06.2021
Привитые туристы из ряда стран смогут посещать Францию без ПЦР-теста
Туристы из стран Евросоюза, Южной Кореи, Израиля, а также Австралии, прошедшие вакцинацию, с 9 июня смогут приехать во Францию без теста на COVID-19, сообщил... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:33
2021-06-04T13:33
вакцинация
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
евросоюз
франция
южная корея
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ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Туристы из стран Евросоюза, Южной Кореи, Израиля, а также Австралии, прошедшие вакцинацию, с 9 июня смогут приехать во Францию без теста на COVID-19, сообщил госсекретарь при МИД по делам туризма Жан-Батист Лемуан.С 9 июня во Франции вступает новый этап снятия ограничений, введенный ранее на фоне эпидемии коронавируса. В частности, страна снова открывается для туристов, но с рядом условий.Лемуан пояснил, что все государства были разделены на три зоны в зависимости от ситуации в коронавирусом: "зеленая", "оранжевая" и "красная".В "зеленую" входят страны Европейского союза, Австралия, Республика Корея, Израиль. "Если из них приезжают вакцинированные туристы, то у них не будут требовать тест", – сказал Лемуан в эфире телеканала BFMTV. Невакцинированные должны будут предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до поездки.В "оранжевую" входят страны, где ситуация с коронавирусом находится под контролем и где нет штаммов, вызывающих беспокойство. "В реальности это касается большинства государств мира", – отметил госсекретарь, добавив, что карту с разграничением по зонам можно будет найти на сайте правительства Франции.Туристы из стран "оранжевой зоны", даже если они вакцинированы, прибывая во Францию должны будут предоставить тест на COVID-19, сделанный за 48 часов. "Если эти гости не прошли вакцинацию, будут требоваться веские причины для въезда во Франции", – пояснил госсекретарь.Наконец, в "красную" зону входят страны, где плохая эпидситуация, в том числе, Южная Африка, Бразилия, Индия. Граждане этих государств могут приехать во Францию, только имея веские основания, но не с туристическими целями.
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вакцинация, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, евросоюз, франция, южная корея, австралия, юар, бразилия, индия, израиль

Привитые туристы из ряда стран смогут посещать Францию без ПЦР-теста

13:33 04.06.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 4 июн – РИА Новости. Туристы из стран Евросоюза, Южной Кореи, Израиля, а также Австралии, прошедшие вакцинацию, с 9 июня смогут приехать во Францию без теста на COVID-19, сообщил госсекретарь при МИД по делам туризма Жан-Батист Лемуан.
С 9 июня во Франции вступает новый этап снятия ограничений, введенный ранее на фоне эпидемии коронавируса. В частности, страна снова открывается для туристов, но с рядом условий.
Лемуан пояснил, что все государства были разделены на три зоны в зависимости от ситуации в коронавирусом: "зеленая", "оранжевая" и "красная".
В "зеленую" входят страны Европейского союза, Австралия, Республика Корея, Израиль. "Если из них приезжают вакцинированные туристы, то у них не будут требовать тест", – сказал Лемуан в эфире телеканала BFMTV. Невакцинированные должны будут предоставить негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до поездки.
В "оранжевую" входят страны, где ситуация с коронавирусом находится под контролем и где нет штаммов, вызывающих беспокойство. "В реальности это касается большинства государств мира", – отметил госсекретарь, добавив, что карту с разграничением по зонам можно будет найти на сайте правительства Франции.
Туристы из стран "оранжевой зоны", даже если они вакцинированы, прибывая во Францию должны будут предоставить тест на COVID-19, сделанный за 48 часов. "Если эти гости не прошли вакцинацию, будут требоваться веские причины для въезда во Франции", – пояснил госсекретарь.
Наконец, в "красную" зону входят страны, где плохая эпидситуация, в том числе, Южная Африка, Бразилия, Индия. Граждане этих государств могут приехать во Францию, только имея веские основания, но не с туристическими целями.
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