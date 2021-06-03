В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов
08:48 03.06.2021 (обновлено: 09:58 03.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-Иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, дипломат напомнила, что соответствующий закон появился в качестве ответной меры на действия США. "Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", — отметила Захарова.
По ее мнению, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять — российский закон либеральнее зарубежных аналогов.
"Мы будем делать все для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда... Мы продолжаем работать со всеми", — сказала представитель МИД.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.