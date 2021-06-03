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В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов
В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов - РИА Новости, 03.06.2021
В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов
Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:48
2021-06-03T09:58
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
сша
политика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-Иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, дипломат напомнила, что соответствующий закон появился в качестве ответной меры на действия США. "Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", — отметила Захарова.По ее мнению, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять — российский закон либеральнее зарубежных аналогов.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, сша, политика

В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов

08:48 03.06.2021 (обновлено: 09:58 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-Иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, дипломат напомнила, что соответствующий закон появился в качестве ответной меры на действия США. "Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", — отметила Захарова.
По ее мнению, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять — российский закон либеральнее зарубежных аналогов.

"Мы будем делать все для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда... Мы продолжаем работать со всеми", — сказала представитель МИД.

Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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