https://ria.ru/20210603/zakharova-1735359520.html

В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов

В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов - РИА Новости, 03.06.2021

В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов

Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:48

2021-06-03T08:48

2021-06-03T09:58

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

сша

политика

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-Иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, дипломат напомнила, что соответствующий закон появился в качестве ответной меры на действия США. "Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", — отметила Захарова.По ее мнению, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять — российский закон либеральнее зарубежных аналогов.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от зарубежных государств или организаций, ввели в России в 2017 году. Это стало вынужденной ответной мерой на притеснение российских журналистов в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/ugroza-1735143631.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, сша, политика