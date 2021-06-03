ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO

"Сегодня транспортная отрасль, я думаю, будет одним из локомотивов развития экономики, которая после периода пандемии будет помогать развитию всех отраслей жизни общества и, тем более, экономики России. У нас большой опыт, обширная география работы и наши клиенты всегда получат квалифицированную помощь и поддержку. Мы для того, чтобы бизнес-процессы, которые есть у каждого предприятия, не прерывались и мы в кратчайшие сроки приходили на помощь и поддержку", -сказал он.