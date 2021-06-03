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ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO
ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO - РИА Новости, 03.06.2021
ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO
Страховой дом ВСК подписал в четверг в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о стратегическом сотрудничестве с транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:52
2021-06-03T13:52
2021-06-03T14:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Страховой дом ВСК подписал в четверг в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о стратегическом сотрудничестве с транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников группы, сообщает ВСК. Документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.Соглашение, в частности, предусматривает страховую защиту активов FESCO, в том числе судов, автотранспорта, железнодорожного подвижного состава, различного движимого и недвижимого имущества в России, а также страховые продукты для сотрудников группы в рамках специальной программы."Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно", - говорится в сообщении.Как отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк, страховая компания уже давно и эффективно работает с крупнейшими логистическими предприятиями.
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пмэф, россия, fesco, вск, новости компаний - экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Страховой дом ВСК подписал в четверг в рамках ПМЭФ-2021 соглашение о стратегическом сотрудничестве с транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников группы, сообщает ВСК.
Документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO
Андрей Северилов.
Соглашение, в частности, предусматривает страховую защиту активов FESCO, в том числе судов, автотранспорта, железнодорожного подвижного состава, различного движимого и недвижимого имущества в России, а также страховые продукты для сотрудников группы в рамках специальной программы.
"Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк, страховая компания уже давно и эффективно работает с крупнейшими логистическими предприятиями.
"Сегодня транспортная отрасль, я думаю, будет одним из локомотивов развития экономики, которая после периода пандемии будет помогать развитию всех отраслей жизни общества и, тем более, экономики России. У нас большой опыт, обширная география работы и наши клиенты всегда получат квалифицированную помощь и поддержку. Мы для того, чтобы бизнес-процессы, которые есть у каждого предприятия, не прерывались и мы в кратчайшие сроки приходили на помощь и поддержку", -сказал он.