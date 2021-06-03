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Руденя: Верхневолжье войдет в "Большое Золотое кольцо" России
Руденя: Верхневолжье войдет в "Большое Золотое кольцо" России - РИА Новости, 03.06.2021
Руденя: Верхневолжье войдет в "Большое Золотое кольцо" России
Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо" подписано в четверг на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:58
2021-06-03T20:58
2021-06-03T20:58
тверская область
игорь руденя
пмэф
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ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо" подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из пяти регионов России – Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо помимо Тверской также включены Калужская, Рязанская и Тульская области."В масштабный межрегиональный проект "Большое Золотое кольцо" включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа", – сказал на церемонии подписания документа губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. Под соглашением помимо губернатора Тверской области поставили подписи руководители регионов-участников проекта.По словам Рудени, с перезагрузкой Золотого кольца развитие внутреннего туризма получит дополнительный импульс.
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игорь руденя, пмэф
ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо" подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из пяти регионов России – Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо помимо Тверской также включены Калужская, Рязанская и Тульская области.
"В масштабный межрегиональный проект "Большое Золотое кольцо" включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа", – сказал на церемонии подписания документа губернатор области Игорь Руденя
, слова которого цитирует пресс-служба.
Под соглашением помимо губернатора Тверской области поставили подписи руководители регионов-участников проекта.
По словам Рудени, с перезагрузкой Золотого кольца развитие внутреннего туризма получит дополнительный импульс.
"Это также даст возможность регионам в рамках реализации нового национального проекта в сфере туризма обеспечить привлечение качественного турпотока, развитие инфраструктуры, бизнеса и экономики, создание новых рабочих мест", - отметил глава Верхневолжья.