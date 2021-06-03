https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735512875.html

Руденя: Верхневолжье войдет в "Большое Золотое кольцо" России

Руденя: Верхневолжье войдет в "Большое Золотое кольцо" России - РИА Новости, 03.06.2021

Руденя: Верхневолжье войдет в "Большое Золотое кольцо" России

Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо" подписано в четверг на Петербургском международном экономическом... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:58

2021-06-03T20:58

2021-06-03T20:58

тверская область

игорь руденя

пмэф

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ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Большое Золотое кольцо" подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства. Сейчас в Золотое кольцо входят восемь городов из пяти регионов России – Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской областей. В Большое Золотое кольцо помимо Тверской также включены Калужская, Рязанская и Тульская области."В масштабный межрегиональный проект "Большое Золотое кольцо" включены новые участники – четыре региона Центрального федерального округа, в том числе наша Тверская область. Это открывает новые возможности для знакомства жителей России и других стран с уникальным историческим наследием нашей страны, с культурой и традициями нашего народа", – сказал на церемонии подписания документа губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба. Под соглашением помимо губернатора Тверской области поставили подписи руководители регионов-участников проекта.По словам Рудени, с перезагрузкой Золотого кольца развитие внутреннего туризма получит дополнительный импульс.

https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735414996.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, пмэф