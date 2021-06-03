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Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным
Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным - РИА Новости, 03.06.2021
Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным
Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за "боязни перед российским лидером Владимиром Путиным", заявил в интервью журналу Loyal... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:04
2021-06-03T19:13
россия
андрей мельник
нато
евросоюз
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за "боязни перед российским лидером Владимиром Путиным", заявил в интервью журналу Loyal украинский посол в Берлине Андрей Мельник. По мнению дипломата, присоединение к Североатлантическому альянсу единственная возможность обеспечить безопасность страны.. Мельник заявил, что эта проблема "притянута за уши", и вступление Киева в НАТО и Евросоюз в интересах Германии. Свою позицию он попытался обосновать тем, что Украина якобы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей". Мельник напомнил об обещании НАТО принять Киев в свои ряды на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. При этом он добавил, что не знает о причинах "сдержанной" позиции альянса в вопросе вступления Киева. "Это было бы также четким сигналом Москве", — заключил он.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Позднее посол потребовал от Германии помочь в модернизации украинской армии, также он призывал Берлин сыграть "ведущую роль" во вступлении Киева в НАТО из-за "исторической ответственности за нацистские преступления". Украинские политики и чиновники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.
https://ria.ru/20210602/ukraina-1735326498.html
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россия, андрей мельник, нато, евросоюз, германия, украина, в мире

Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным

19:04 03.06.2021 (обновлено: 19:13 03.06.2021)
 
© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : МЗС України
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за "боязни перед российским лидером Владимиром Путиным", заявил в интервью журналу Loyal украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
По мнению дипломата, присоединение к Североатлантическому альянсу единственная возможность обеспечить безопасность страны..
"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина", — сказал он.
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Мельник заявил, что эта проблема "притянута за уши", и вступление Киева в НАТО и Евросоюз в интересах Германии. Свою позицию он попытался обосновать тем, что Украина якобы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей".
"Мы бы хотели чувствовать гораздо больше мужества и поддержки со стороны Берлина", — продолжил посол.
Мельник напомнил об обещании НАТО принять Киев в свои ряды на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. При этом он добавил, что не знает о причинах "сдержанной" позиции альянса в вопросе вступления Киева.
"Это было бы также четким сигналом Москве", — заключил он.
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Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Позднее посол потребовал от Германии помочь в модернизации украинской армии, также он призывал Берлин сыграть "ведущую роль" во вступлении Киева в НАТО из-за "исторической ответственности за нацистские преступления".
Украинские политики и чиновники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.
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