https://ria.ru/20210603/ukraina-1735503422.html

Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным

Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным - РИА Новости, 03.06.2021

Украинский посол обвинил Германию в страхе перед Путиным

Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за "боязни перед российским лидером Владимиром Путиным", заявил в интервью журналу Loyal... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:04

2021-06-03T19:04

2021-06-03T19:13

россия

андрей мельник

нато

евросоюз

германия

украина

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Германия выступает против вхождения Украины в НАТО и Евросоюз из-за "боязни перед российским лидером Владимиром Путиным", заявил в интервью журналу Loyal украинский посол в Берлине Андрей Мельник. По мнению дипломата, присоединение к Североатлантическому альянсу единственная возможность обеспечить безопасность страны.. Мельник заявил, что эта проблема "притянута за уши", и вступление Киева в НАТО и Евросоюз в интересах Германии. Свою позицию он попытался обосновать тем, что Украина якобы является "неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей". Мельник напомнил об обещании НАТО принять Киев в свои ряды на саммите организации в Бухаресте в 2008 году. При этом он добавил, что не знает о причинах "сдержанной" позиции альянса в вопросе вступления Киева. "Это было бы также четким сигналом Москве", — заключил он.Мельник регулярно выступает с сомнительными требованиями и заявлениями в отношении Германии. Так, в марте дипломат возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма под контроль Киева, объяснив это "колониальным прошлым" ФРГ. Позднее посол потребовал от Германии помочь в модернизации украинской армии, также он призывал Берлин сыграть "ведущую роль" во вступлении Киева в НАТО из-за "исторической ответственности за нацистские преступления". Украинские политики и чиновники регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела страны и "агрессии". При этом киевские власти сами дискриминируют население по национальному и языковому признаку и на законодательном уровне выдавливают русский язык из употребления.

https://ria.ru/20210602/ukraina-1735326498.html

https://ria.ru/20210601/ukraina-1735098691.html

https://ria.ru/20210531/nato-1734858602.html

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германия

украина

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россия, андрей мельник, нато, евросоюз, германия, украина, в мире