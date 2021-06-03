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Песков ответил на вопрос о письмах Уилана Путину о помиловании
Песков ответил на вопрос о письмах Уилана Путину о помиловании - РИА Новости, 03.06.2021
Песков ответил на вопрос о письмах Уилана Путину о помиловании
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о письмах осужденного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана президенту РФ Владимиру Путину о... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:00
2021-06-03T14:00
2021-06-03T14:00
россия
пол уилан
дмитрий песков
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о письмах осужденного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана президенту РФ Владимиру Путину о помиловании, сообщил, что существует определенная процедура, и отметил, что иные обращения Кремль не комментирует.Ранее брат осужденного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана сообщил, что тот дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, но ответа пока не получал."Дело в том, что существует определенная процедура помилования, связанная сначала с решением местных комиссий, региональных комиссий, центральной комиссии и так далее. Потом это все выносится уже на главу государства. Иные обращения мы не комментируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомился ли президент с письмами.
https://ria.ru/20210528/ryabkov-1734529110.html
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россия, пол уилан, дмитрий песков, владимир путин, происшествия