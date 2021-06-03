https://ria.ru/20210603/turtsiya-1735452034.html

Турки недосчитались миллиардов долларов из-за России

Турки недосчитались миллиардов долларов из-за России - РИА Новости, 03.06.2021

Турки недосчитались миллиардов долларов из-за России

Запрет российских властей летать на турецкие курорты принесет Анкаре более двух миллиардов долларов убытков, пишет газета Daily Sabah. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:31

2021-06-03T15:31

2021-06-03T18:39

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турция

в мире

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Запрет российских властей летать на турецкие курорты принесет Анкаре более двух миллиардов долларов убытков, пишет газета Daily Sabah.По мнению председателя Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции (TÜRSAB) Ферита Тургута, после продления ограничений до 21 июня россияне не уверены, что после этой даты авиасообщение возобновится, и поэтому могут отменить или перенести брони в местных отелях.Глава Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюль-оглу, в свою очередь, надеется, что поток путешественников вырастет к июлю. Он также отметил, что туризм пока не восстановился и у основных конкурентов республики."Самое важное — быстро завершить вакцинацию", — сказал он и добавил, что страны, преуспевшие в этом, будут иметь преимущество в сфере отдыха.С ним согласился председатель Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатир. Он назвал республику "незаменимым" местом для отпуска у россиян и заявил, что другие государства не могут предоставить такую же качественную альтернативу.Россия в середине апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за рекордного количества новых случаев коронавируса в республике. Так, с 15 апреля выполняются только рейсы по маршруту Москва — Стамбул два раза в неделю. На днях российские власти продлили ограничения до 21 июня.

https://ria.ru/20210530/gretsiya-1734585246.html

https://ria.ru/20210528/turizm-1734584875.html

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коронавирус covid-19, россия, турция, в мире