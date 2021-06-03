https://ria.ru/20210603/tinkoff-1735353001.html

"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю

"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю - РИА Новости, 03.06.2021

"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю

Группа "Тинькофф" открывает доступ к своему бесплатному телефонному секретарю для всех жителей России, он обучен защищать своего пользователя от спамеров и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T07:06

2021-06-03T07:06

2021-06-03T07:06

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

тинькофф. кредитные системы

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Группа "Тинькофф" открывает доступ к своему бесплатному телефонному секретарю для всех жителей России, он обучен защищать своего пользователя от спамеров и мошенников, рассказал РИА Новости представитель компании в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Умного телефонного секретаря Олега можно подключить к любому номеру сотовой связи, основной его навык - принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки. Однако на фоне роста мошенничества в России группа решила обучить секретаря новым навыкам - работа над этим началась еще в марте 2020 года."Мы специально обучили защищать людей от опасных, нежелательных и назойливых звонков от спамеров и мошенников", - добавил представитель компании.Представитель группы пояснил, что телефонный секретарь сейчас запускается в пилотном режиме, но уже в ближайшие месяцы он получит новые навыки и возможности для абонентов.По данным группы, 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, а 90% россиян уже получили звонки от мошенников. При этом около 70-80% входящих звонков с неизвестных номеров приходится на спамеров и мошенников.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/tinkoff-1735232035.html

https://realty.ria.ru/20210311/tinkoff-1600740432.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), тинькофф. кредитные системы, общество