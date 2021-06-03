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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/tinkoff-1735353001.html
"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю
"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю - РИА Новости, 03.06.2021
"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю
Группа "Тинькофф" открывает доступ к своему бесплатному телефонному секретарю для всех жителей России, он обучен защищать своего пользователя от спамеров и... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T07:06
2021-06-03T07:06
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
тинькофф. кредитные системы
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Группа "Тинькофф" открывает доступ к своему бесплатному телефонному секретарю для всех жителей России, он обучен защищать своего пользователя от спамеров и мошенников, рассказал РИА Новости представитель компании в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Умного телефонного секретаря Олега можно подключить к любому номеру сотовой связи, основной его навык - принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки. Однако на фоне роста мошенничества в России группа решила обучить секретаря новым навыкам - работа над этим началась еще в марте 2020 года."Мы специально обучили защищать людей от опасных, нежелательных и назойливых звонков от спамеров и мошенников", - добавил представитель компании.Представитель группы пояснил, что телефонный секретарь сейчас запускается в пилотном режиме, но уже в ближайшие месяцы он получит новые навыки и возможности для абонентов.По данным группы, 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, а 90% россиян уже получили звонки от мошенников. При этом около 70-80% входящих звонков с неизвестных номеров приходится на спамеров и мошенников.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/tinkoff-1735232035.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), тинькофф. кредитные системы, общество

"Тинькофф" даст всем россиянам доступ к своему телефонному секретарю

07:06 03.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff
Стенд банка Tinkoff - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Группа "Тинькофф" открывает доступ к своему бесплатному телефонному секретарю для всех жителей России, он обучен защищать своего пользователя от спамеров и мошенников, рассказал РИА Новости представитель компании в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Мы запускаем бесплатного телефонного секретаря Олега, который будет доступен любым жителям России и сможет защищать их от спамеров и мошенников", - сказал он.
Умного телефонного секретаря Олега можно подключить к любому номеру сотовой связи, основной его навык - принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки. Однако на фоне роста мошенничества в России группа решила обучить секретаря новым навыкам - работа над этим началась еще в марте 2020 года.
"Мы специально обучили защищать людей от опасных, нежелательных и назойливых звонков от спамеров и мошенников", - добавил представитель компании.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:38
"Тинькофф банк" предложил способ борьбы с телефонными мошенниками
Представитель группы пояснил, что телефонный секретарь сейчас запускается в пилотном режиме, но уже в ближайшие месяцы он получит новые навыки и возможности для абонентов.
По данным группы, 98% жителей страны сталкиваются со спам-звонками, а 90% россиян уже получили звонки от мошенников. При этом около 70-80% входящих звонков с неизвестных номеров приходится на спамеров и мошенников.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Новый офис банка Тинькофф. Кредитные Системы в бизнес-центре Олимпия парк в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:25
"Тинькофф" думает над выходом на ипотечный рынок в России
 
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