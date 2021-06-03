https://ria.ru/20210603/stroitelstvo-1735495449.html

Тамбовский губернатор договорился ускорить строительство газопроводов

Тамбовский губернатор договорился ускорить строительство газопроводов - РИА Новости, 03.06.2021

Тамбовский губернатор договорился ускорить строительство газопроводов

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг в рамках ПМЭФ-2021 договорился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:36

2021-06-03T18:36

2021-06-03T18:36

тамбовская область

александр никитин

пмэф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578022862_0:0:1493:840_1920x0_80_0_0_1808518b4c146d65a277bebc3325e5a7.jpg

ТАМБОВ, 3 июн - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг в рамках ПМЭФ-2021 договорился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым об ускорении строительства газопроводов к объектам АПК региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В ходе рабочей встречи на полях форума стороны обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы, приняв решение об ускорении сроков проектирования и строительства газопроводов к объектам агропромышленного комплекса региона."В пятилетнюю программу газификации включено строительство 17 объектов. Аграрно-промышленный комплекс региона занимает пятую часть в структуре газопотребления в Тамбовской области. Поэтому в программу, в числе прочего, включены техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Это газопровод к площадке откорма ООО "Тамбовский бройлер" в Токаревском районе, к убойному и мясоперерабатывающему цеху, цеху утилизации ООО "Тамбовский бекон" в Тамбовском районе, к двум площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка" в Первомайском районе", - приводит пресс-служба слова Никитина.По его словам, в ходе встречи удалось договориться о том, что газопроводы к площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка", строительство которых планировалось ранее на 2023-2024 годы, будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. Кроме того, будет ускорена реализация иных мероприятий программы.В пресс-службе добавили, что по пятилетней программе будут газифицированы 17 населенных пунктов Тамбовской области. Планируется построить 165 километров межпоселковых газопроводов, 37,3 километра внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 405 домовладений, десять котельных и топочных перевести на природный газ.

https://ria.ru/20210603/promyshlennost-1735483503.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, пмэф