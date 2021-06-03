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Тамбовский губернатор договорился ускорить строительство газопроводов
Тамбовский губернатор договорился ускорить строительство газопроводов - РИА Новости, 03.06.2021
Тамбовский губернатор договорился ускорить строительство газопроводов
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг в рамках ПМЭФ-2021 договорился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:36
2021-06-03T18:36
2021-06-03T18:36
тамбовская область
александр никитин
пмэф
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ТАМБОВ, 3 июн - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в четверг в рамках ПМЭФ-2021 договорился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым об ускорении строительства газопроводов к объектам АПК региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.В ходе рабочей встречи на полях форума стороны обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы, приняв решение об ускорении сроков проектирования и строительства газопроводов к объектам агропромышленного комплекса региона."В пятилетнюю программу газификации включено строительство 17 объектов. Аграрно-промышленный комплекс региона занимает пятую часть в структуре газопотребления в Тамбовской области. Поэтому в программу, в числе прочего, включены техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Это газопровод к площадке откорма ООО "Тамбовский бройлер" в Токаревском районе, к убойному и мясоперерабатывающему цеху, цеху утилизации ООО "Тамбовский бекон" в Тамбовском районе, к двум площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка" в Первомайском районе", - приводит пресс-служба слова Никитина.По его словам, в ходе встречи удалось договориться о том, что газопроводы к площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка", строительство которых планировалось ранее на 2023-2024 годы, будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. Кроме того, будет ускорена реализация иных мероприятий программы.В пресс-службе добавили, что по пятилетней программе будут газифицированы 17 населенных пунктов Тамбовской области. Планируется построить 165 километров межпоселковых газопроводов, 37,3 километра внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 405 домовладений, десять котельных и топочных перевести на природный газ.
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александр никитин, пмэф
ТАМБОВ, 3 июн - РИА Новости.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
в четверг в рамках ПМЭФ-2021 договорился с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым об ускорении строительства газопроводов к объектам АПК региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В ходе рабочей встречи на полях форума стороны обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области на 2021-2025 годы, приняв решение об ускорении сроков проектирования и строительства газопроводов к объектам агропромышленного комплекса региона.
"В пятилетнюю программу газификации включено строительство 17 объектов. Аграрно-промышленный комплекс региона занимает пятую часть в структуре газопотребления в Тамбовской области. Поэтому в программу, в числе прочего, включены техническое перевооружение ГРС Жердевка и строительство четырех газопроводов к объектам АПК. Это газопровод к площадке откорма ООО "Тамбовский бройлер" в Токаревском районе, к убойному и мясоперерабатывающему цеху, цеху утилизации ООО "Тамбовский бекон" в Тамбовском районе, к двум площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка" в Первомайском районе", - приводит пресс-служба слова Никитина.
По его словам, в ходе встречи удалось договориться о том, что газопроводы к площадкам откорма ООО "Тамбовская индейка", строительство которых планировалось ранее на 2023-2024 годы, будут введены в эксплуатацию уже в текущем году. Кроме того, будет ускорена реализация иных мероприятий программы.
"Реализация пятилетней программы развития газоснабжения и газификации Тамбовской области для нас очень важна. Особый акцент мы делаем не только на газификацию домовладений, объектов социального значения, но и на создание инфраструктуры, необходимой для объектов АПК", — приводит пресс-служба слова Никитина.
В пресс-службе добавили, что по пятилетней программе будут газифицированы 17 населенных пунктов Тамбовской области. Планируется построить 165 километров межпоселковых газопроводов, 37,3 километра внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 405 домовладений, десять котельных и топочных перевести на природный газ.