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Мантуров оценил объемы производства вакцины "Спутник V" в России
Мантуров оценил объемы производства вакцины "Спутник V" в России - РИА Новости, 03.06.2021
Мантуров оценил объемы производства вакцины "Спутник V" в России
Российские предприятия сейчас могут ежемесячно производить порядка 30 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", готовы полностью закрыть потребности... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:18
2021-06-03T13:18
2021-06-03T13:18
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские предприятия сейчас могут ежемесячно производить порядка 30 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", готовы полностью закрыть потребности массовой вакцинации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров."Российские предприятия могут сейчас выпускать около 30 миллионов доз вакцины "Спутник V" в месяц. Готовы полностью закрыть потребности массовой вакцинации", сказал Мантуров журналистам в кулуарах ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика