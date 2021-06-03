Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735453112.html
Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии
Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии - РИА Новости, 03.06.2021
Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии
Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:35
2021-06-03T15:35
республика саха (якутия)
айсен николаев
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481472_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_b760c8854579c6faf576a81b5f92d0cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.По словам Николаева, Якутия на ПМЭФ планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Крымом, Калмыкией, компанией "Алроса" по вопросам строительства газопровода, с крупными госкорпорациями, представителями гостиничного бизнеса. Также в планах, отметил глава региона, переговоры с иностранными инвесторами."Деловая активность и интерес со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже начинает восстанавливаться после пандемийного года, мы это видим по количеству запросов… Мы традиционно будем встречаться (на ПМЭФ - ред.) с нашими японскими коллегами – представителями бизнеса, государства, с послом Японии. Будет проводить встречу по обсуждению дальнейших шагов по развитию сотрудничества", - сообщил Николаев.Он отметил, что также на форуме запланирована встреча с представителями Индии.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735196190.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481472_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96d4ec29cb3b9c557bef747de7fb19e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
айсен николаев, пмэф

Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии

15:35 03.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.
По словам Николаева, Якутия на ПМЭФ планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Крымом, Калмыкией, компанией "Алроса" по вопросам строительства газопровода, с крупными госкорпорациями, представителями гостиничного бизнеса. Также в планах, отметил глава региона, переговоры с иностранными инвесторами.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 09:33Республика Саха (Якутия)
Особый льготный режим для резидентов ТОР приносит пользу жителям Якутии
"Деловая активность и интерес со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже начинает восстанавливаться после пандемийного года, мы это видим по количеству запросов… Мы традиционно будем встречаться (на ПМЭФ - ред.) с нашими японскими коллегами – представителями бизнеса, государства, с послом Японии. Будет проводить встречу по обсуждению дальнейших шагов по развитию сотрудничества", - сообщил Николаев.
Он отметил, что также на форуме запланирована встреча с представителями Индии.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния