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Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии
Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии - РИА Новости, 03.06.2021
Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии
Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:35
2021-06-03T15:35
2021-06-03T15:35
республика саха (якутия)
айсен николаев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.По словам Николаева, Якутия на ПМЭФ планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Крымом, Калмыкией, компанией "Алроса" по вопросам строительства газопровода, с крупными госкорпорациями, представителями гостиничного бизнеса. Также в планах, отметил глава региона, переговоры с иностранными инвесторами."Деловая активность и интерес со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже начинает восстанавливаться после пандемийного года, мы это видим по количеству запросов… Мы традиционно будем встречаться (на ПМЭФ - ред.) с нашими японскими коллегами – представителями бизнеса, государства, с послом Японии. Будет проводить встречу по обсуждению дальнейших шагов по развитию сотрудничества", - сообщил Николаев.Он отметил, что также на форуме запланирована встреча с представителями Индии.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735196190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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айсен николаев, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости
. Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев
.
По словам Николаева, Якутия на ПМЭФ планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Крымом, Калмыкией, компанией "Алроса" по вопросам строительства газопровода, с крупными госкорпорациями, представителями гостиничного бизнеса. Также в планах, отметил глава региона, переговоры с иностранными инвесторами.
"Деловая активность и интерес со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже начинает восстанавливаться после пандемийного года, мы это видим по количеству запросов… Мы традиционно будем встречаться (на ПМЭФ - ред.) с нашими японскими коллегами – представителями бизнеса, государства, с послом Японии. Будет проводить встречу по обсуждению дальнейших шагов по развитию сотрудничества", - сообщил Николаев.
Он отметил, что также на форуме запланирована встреча с представителями Индии.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.