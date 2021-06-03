https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735453112.html

Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии

Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии - РИА Новости, 03.06.2021

Николаев: интерес стран АТР к Якутии восстанавливается после пандемии

Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:35

2021-06-03T15:35

2021-06-03T15:35

республика саха (якутия)

айсен николаев

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Интерес стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Якутии восстанавливается после пандемии, это видно по количеству запросов от них, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.По словам Николаева, Якутия на ПМЭФ планирует заключить соглашения о сотрудничестве с Крымом, Калмыкией, компанией "Алроса" по вопросам строительства газопровода, с крупными госкорпорациями, представителями гостиничного бизнеса. Также в планах, отметил глава региона, переговоры с иностранными инвесторами."Деловая активность и интерес со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже начинает восстанавливаться после пандемийного года, мы это видим по количеству запросов… Мы традиционно будем встречаться (на ПМЭФ - ред.) с нашими японскими коллегами – представителями бизнеса, государства, с послом Японии. Будет проводить встречу по обсуждению дальнейших шагов по развитию сотрудничества", - сообщил Николаев.Он отметил, что также на форуме запланирована встреча с представителями Индии.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735196190.html

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айсен николаев, пмэф