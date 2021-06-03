https://ria.ru/20210603/sostoyanie-1735365302.html

Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки - РИА Новости, 03.06.2021

Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Состояние девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, до сих пор оценивается как стабильно тяжелое, но врачи отмечают положительную... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:41

2021-06-03T09:41

2021-06-03T14:31

стрельба в екатеринбурге

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Состояние девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, до сих пор оценивается как стабильно тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.Ранее заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин сообщал, что после поступления в больницу девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Сейчас ребенок находится в медикаментозной седации на искусственной вентиляции легких.

https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html

россия

екатеринбург

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2021

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стрельба в екатеринбурге, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия