Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/sostoyanie-1735365302.html
Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки - РИА Новости, 03.06.2021
Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
Состояние девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, до сих пор оценивается как стабильно тяжелое, но врачи отмечают положительную... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:41
2021-06-03T14:31
стрельба в екатеринбурге
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Состояние девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, до сих пор оценивается как стабильно тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.Ранее заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин сообщал, что после поступления в больницу девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Сейчас ребенок находится в медикаментозной седации на искусственной вентиляции легких.
https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_164f469e1983c53dd58fba2f99cb43cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в екатеринбурге, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

Медики рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

09:41 03.06.2021 (обновлено: 14:31 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Состояние девятилетней девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, до сих пор оценивается как стабильно тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга Сергей Болков открыл огонь с балкона своей квартиры, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. Болков арестован до 29 июля.

"Состояние стабильно тяжелое, с положительной динамикой", — сказал собеседник агентства.

Ранее заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин сообщал, что после поступления в больницу девочке провели операцию, которая длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Сейчас ребенок находится в медикаментозной седации на искусственной вентиляции легких.
Никогда не буянил, конфликтов с ним не было: соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 09:40
"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчинеОчевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".
 
Стрельба в ЕкатеринбургеРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния