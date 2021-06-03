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В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада
В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 03.06.2021
В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада
В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:01
2021-06-03T17:01
2021-06-03T17:16
петербургский международный экономический форум
александр панкин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться. Но надо понимать, что эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объёмами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов. Чтобы не было "око за око", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ.По его словам в ЕАЭС идёт проработка этого вопроса, в нем "много разных нюансов"."Эта не та тема, которая будет публично освещаться шаг за шагом, слишком чувствительная", - добавил замминистра.
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александр панкин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз