https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735475407.html

В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада

В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 03.06.2021

В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада

В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:01

2021-06-03T17:01

2021-06-03T17:16

петербургский международный экономический форум

александр панкин

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

евразийский экономический союз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться. Но надо понимать, что эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объёмами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов. Чтобы не было "око за око", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ.По его словам в ЕАЭС идёт проработка этого вопроса, в нем "много разных нюансов"."Эта не та тема, которая будет публично освещаться шаг за шагом, слишком чувствительная", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20210603/pmef-1735438686.html

россия

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александр панкин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз