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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735475407.html
В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада
В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада - РИА Новости, 03.06.2021
В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада
В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:01
2021-06-03T17:16
петербургский международный экономический форум
александр панкин
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
евразийский экономический союз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться. Но надо понимать, что эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объёмами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов. Чтобы не было "око за око", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ.По его словам в ЕАЭС идёт проработка этого вопроса, в нем "много разных нюансов"."Эта не та тема, которая будет публично освещаться шаг за шагом, слишком чувствительная", - добавил замминистра.
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александр панкин, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз

В ЕАЭС прорабатывают консолидированный ответ на санкции Запада

17:01 03.06.2021 (обновлено: 17:16 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в расширенном составе в Казани
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в расширенном составе в Казани - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В ЕАЭС прорабатывается консолидированный ответ на санкции Запада, но он должен быть легитимным с точки зрения норм ВТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Вопрос ответных мер на недружественные санкционные действия третьих стран в отношении (стран) ЕАЭС поставлен в повестку дня, он рассматривается и будет рассматриваться. Но надо понимать, что эта тема должна соотноситься с конкретными формами таких санкций, масштабами, объёмами, наносимым ущербом и возможными мерами, которые были бы легитимными с точки зрения ВТО, других инструментов. Чтобы не было "око за око", - сказал Панкин в кулуарах ПМЭФ.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
14:37Петербургский международный экономический форум
Белоусов рассказал о пользе санкций США
По его словам в ЕАЭС идёт проработка этого вопроса, в нем "много разных нюансов".
"Эта не та тема, которая будет публично освещаться шаг за шагом, слишком чувствительная", - добавил замминистра.
 
Петербургский международный экономический форумАлександр ПанкинРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Евразийский экономический союз
 
 
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