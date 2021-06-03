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Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года
Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года - РИА Новости, 10.06.2021
Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года
Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации Москвы за три года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-03T13:13
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации Москвы за три года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации столицы за три года. Пилоты эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Всего в Москве пять санитарных вертолетов. Экипажи дежурят на вертолетных площадках четырех городских клинических больниц, один из них – круглосуточно. Время прибытия на место происшествия - 10-15 минут", - говорится в сообщении.Уточняется, что все санитарные вертолеты оснащены профессиональным реанимационным оборудованием. Помощь начинают оказывать еще в воздухе – на каждый вызов прибывает авиамедицинская бригада.
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telegram (приложение), москва

Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года

13:13 03.06.2021 (обновлено: 18:15 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации Москвы за три года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации столицы за три года. Пилоты эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Всего в Москве пять санитарных вертолетов. Экипажи дежурят на вертолетных площадках четырех городских клинических больниц, один из них – круглосуточно. Время прибытия на место происшествия - 10-15 минут", - говорится в сообщении.
Спасатель мотогруппы проверяет оборудование и оснащение перед учениями по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия на территории учебно-тренировочного полигона Апаринки в Московской области. - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 12:21Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков рассказал о работе мотогрупп спасателей в Москве
Уточняется, что все санитарные вертолеты оснащены профессиональным реанимационным оборудованием. Помощь начинают оказывать еще в воздухе – на каждый вызов прибывает авиамедицинская бригада.
 
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