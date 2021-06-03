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Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года
Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года - РИА Новости, 10.06.2021
Более полутора тысяч человек спасла санитарная авиация Москвы за три года
Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации Москвы за три года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-03T13:13
2021-06-03T13:13
2021-06-10T18:15
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации Москвы за три года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 1,5 тысячи человек спасли экипажи санитарной авиации столицы за три года. Пилоты эвакуируют пострадавших в ДТП, при пожарах и других происшествиях, экстренно госпитализируют больных. Всего в Москве пять санитарных вертолетов. Экипажи дежурят на вертолетных площадках четырех городских клинических больниц, один из них – круглосуточно. Время прибытия на место происшествия - 10-15 минут", - говорится в сообщении.Уточняется, что все санитарные вертолеты оснащены профессиональным реанимационным оборудованием. Помощь начинают оказывать еще в воздухе – на каждый вызов прибывает авиамедицинская бригада.
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