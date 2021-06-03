Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210603/proizvodstvo-1735484117.html
Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности
Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности - РИА Новости, 03.06.2021
Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности
Завод по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково в Ленинградской области увеличит мощности; соглашение о сотрудничестве по реализации... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:05
2021-06-03T18:05
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр дрозденко
ленинградская область
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735485682_0:77:739:492_1920x0_80_0_0_31fa1caf9c3265aabd0a2c8a4f4e51ef.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Завод по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково в Ленинградской области увеличит мощности; соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Технопарк Мариенбург" Виктор Федоренко.В рамках проекта будут построены производственно-складские корпуса производства вспененного полиэтилена и полипропилена. Планируемый объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей, будут созданы более 60 новых рабочих мест.ООО "Технопарк Мариенбург" основан в 2017 году. За пять лет на его территории были построены более 12 производственно-складских и административных корпусов для производства изоляционных и упаковочных материалов из вспененного полиэтилена и полипропилена. Компания продолжает освоение и строительство производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и подключены линии электропередач.
https://ria.ru/20210603/napravleniya-1735409883.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735485682_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_6b2a655eeae36172d6f2f1b50f767225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика

Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности

18:05 03.06.2021
 
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Технопарк Мариенбург" Виктор Федоренко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО Технопарк Мариенбург Виктор Федоренко - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Завод по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково в Ленинградской области увеличит мощности; соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Технопарк Мариенбург" Виктор Федоренко.
В рамках проекта будут построены производственно-складские корпуса производства вспененного полиэтилена и полипропилена. Планируемый объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей, будут созданы более 60 новых рабочих мест.
"Инвестор планирует не только увеличение мощностей своего основного производства, но и вложения в развитие инфраструктуры промышленной зоны. Химический кластер малых производств, который уже сформировался на этой территории, помогает им наладить кооперационные связи и совместно наращивать конкурентоспособность своей продукции", – отметил глава региона.
ООО "Технопарк Мариенбург" основан в 2017 году. За пять лет на его территории были построены более 12 производственно-складских и административных корпусов для производства изоляционных и упаковочных материалов из вспененного полиэтилена и полипропилена. Компания продолжает освоение и строительство производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и подключены линии электропередач.
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
12:54Ленинградская область
Ленобласть определила перспективные направления в сфере зеленой энергетики
 
Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ДрозденкоЛенинградская областьПМЭФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния