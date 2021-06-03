Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности
© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Технопарк Мариенбург" Виктор Федоренко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Завод по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково в Ленинградской области увеличит мощности; соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Технопарк Мариенбург" Виктор Федоренко.
В рамках проекта будут построены производственно-складские корпуса производства вспененного полиэтилена и полипропилена. Планируемый объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей, будут созданы более 60 новых рабочих мест.
"Инвестор планирует не только увеличение мощностей своего основного производства, но и вложения в развитие инфраструктуры промышленной зоны. Химический кластер малых производств, который уже сформировался на этой территории, помогает им наладить кооперационные связи и совместно наращивать конкурентоспособность своей продукции", – отметил глава региона.
ООО "Технопарк Мариенбург" основан в 2017 году. За пять лет на его территории были построены более 12 производственно-складских и административных корпусов для производства изоляционных и упаковочных материалов из вспененного полиэтилена и полипропилена. Компания продолжает освоение и строительство производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и подключены линии электропередач.