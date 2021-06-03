https://ria.ru/20210603/proizvodstvo-1735484117.html

Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности

Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности - РИА Новости, 03.06.2021

Завод изоляционных материалов в Ленобласти увеличит мощности

Завод по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково в Ленинградской области увеличит мощности; соглашение о сотрудничестве по реализации... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:05

2021-06-03T18:05

2021-06-03T18:05

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр дрозденко

ленинградская область

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Завод по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково в Ленинградской области увеличит мощности; соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Технопарк Мариенбург" Виктор Федоренко.В рамках проекта будут построены производственно-складские корпуса производства вспененного полиэтилена и полипропилена. Планируемый объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей, будут созданы более 60 новых рабочих мест.ООО "Технопарк Мариенбург" основан в 2017 году. За пять лет на его территории были построены более 12 производственно-складских и административных корпусов для производства изоляционных и упаковочных материалов из вспененного полиэтилена и полипропилена. Компания продолжает освоение и строительство производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и подключены линии электропередач.

https://ria.ru/20210603/napravleniya-1735409883.html

ленинградская область

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2021

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петербургский международный экономический форум (фонд), александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, экономика