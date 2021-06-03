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Тульская область
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Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области
Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области - РИА Новости, 03.06.2021
Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области
Проект по производству наполнителей для мебели и товаров для сна планируют реализовать в Тульской области к 2025 году, объем инвестиций составит около 7... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:20
2021-06-03T13:20
тульская область
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Проект по производству наполнителей для мебели и товаров для сна планируют реализовать в Тульской области к 2025 году, объем инвестиций составит около 7 миллиардов рублей, сообщило правительство региона в четверг.Губернатор области Алексей Дюмин и президент ООО "ФомЛайн" Артур Согомонян в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве."Стороны договорились о сотрудничестве при реализации на территории особой экономической зоны "Узловая" инвестиционного проекта "Производство наполнителей для мебели, матрасов и товаров для сна". Проект предполагает строительство завода по производству пенополиуретана и мебельных комплектующих. Объем инвестиций – около 7 миллиардов рублей. Реализовать проект инвестор планирует до 2025 года", - говорится в сообщении.Дюмин подчеркнул, что правительство региона гарантирует компании поддержку на всех этапах реализации проекта.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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алексей дюмин, петербургский международный экономический форум (фонд)

Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области

13:20 03.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлексей Дюмин
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Проект по производству наполнителей для мебели и товаров для сна планируют реализовать в Тульской области к 2025 году, объем инвестиций составит около 7 миллиардов рублей, сообщило правительство региона в четверг.
Губернатор области Алексей Дюмин и президент ООО "ФомЛайн" Артур Согомонян в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве.
Церемония открытия завода по производству соли в Тульской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 16:53Тульская область
Завод по производству соли открыли в Тульской области
"Стороны договорились о сотрудничестве при реализации на территории особой экономической зоны "Узловая" инвестиционного проекта "Производство наполнителей для мебели, матрасов и товаров для сна". Проект предполагает строительство завода по производству пенополиуретана и мебельных комплектующих. Объем инвестиций – около 7 миллиардов рублей. Реализовать проект инвестор планирует до 2025 года", - говорится в сообщении.
Дюмин подчеркнул, что правительство региона гарантирует компании поддержку на всех этапах реализации проекта.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Тульская областьАлексей ДюминПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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