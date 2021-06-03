https://ria.ru/20210603/proizvodstvo-1735417067.html

Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области

Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области - РИА Новости, 03.06.2021

Производство наполнителей для мебели откроют в Тульской области

Проект по производству наполнителей для мебели и товаров для сна планируют реализовать в Тульской области к 2025 году, объем инвестиций составит около 7... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:20

2021-06-03T13:20

2021-06-03T13:20

тульская область

алексей дюмин

петербургский международный экономический форум (фонд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/35/1563463586_0:85:2800:1660_1920x0_80_0_0_dffc582b8dfdc72cc7cf7f24b9d09339.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Проект по производству наполнителей для мебели и товаров для сна планируют реализовать в Тульской области к 2025 году, объем инвестиций составит около 7 миллиардов рублей, сообщило правительство региона в четверг.Губернатор области Алексей Дюмин и президент ООО "ФомЛайн" Артур Согомонян в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве."Стороны договорились о сотрудничестве при реализации на территории особой экономической зоны "Узловая" инвестиционного проекта "Производство наполнителей для мебели, матрасов и товаров для сна". Проект предполагает строительство завода по производству пенополиуретана и мебельных комплектующих. Объем инвестиций – около 7 миллиардов рублей. Реализовать проект инвестор планирует до 2025 года", - говорится в сообщении.Дюмин подчеркнул, что правительство региона гарантирует компании поддержку на всех этапах реализации проекта.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210527/zavod-1734458653.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, петербургский международный экономический форум (фонд)