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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210603/predpriyatiya-1735425292.html
Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами
Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами - РИА Новости, 03.06.2021
Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами
Москва в ближайшие годы планирует активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов, сообщил РИА Новости руководитель РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:49
2021-06-03T13:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
москва
пмэф
технологии
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва в ближайшие годы планирует активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он добавил, что в Москве уже есть примеры предприятий, успешно работающих в области переработки шин, электроники, золошлаков. "У нас есть и необходимые технологии, и интерес со стороны как властей, так и бизнеса", - сказал Прохоров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, пмэф, технологии, экономика

Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами

13:49 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва в ближайшие годы планирует активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Уверен, что столица в ближайшие годы будет активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов. Во-первых, это перспективная ниша, в которой еще не так много игроков. Во-вторых, экологичность продукции, снижение углеродного следа при производстве – это не только модный тренд, но и то, что уже в ближайшее время начнет играть роль при реализации товара", - сказал Прохоров, отвечая на вопрос, в чем будущее московской промышленности и как планируется ее развивать.
Он добавил, что в Москве уже есть примеры предприятий, успешно работающих в области переработки шин, электроники, золошлаков. "У нас есть и необходимые технологии, и интерес со стороны как властей, так и бизнеса", - сказал Прохоров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Трубы на производстве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
09:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве выросли объемы промышленного производства с начала года
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр ПрохоровМоскваПМЭФТехнологииЭкономика
 
 
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