Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва в ближайшие годы планирует активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Уверен, что столица в ближайшие годы будет активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов. Во-первых, это перспективная ниша, в которой еще не так много игроков. Во-вторых, экологичность продукции, снижение углеродного следа при производстве – это не только модный тренд, но и то, что уже в ближайшее время начнет играть роль при реализации товара", - сказал Прохоров, отвечая на вопрос, в чем будущее московской промышленности и как планируется ее развивать.
Он добавил, что в Москве уже есть примеры предприятий, успешно работающих в области переработки шин, электроники, золошлаков. "У нас есть и необходимые технологии, и интерес со стороны как властей, так и бизнеса", - сказал Прохоров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.