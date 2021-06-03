Москва нарастит число предприятий, работающих со вторичными материалами

"Уверен, что столица в ближайшие годы будет активно наращивать число предприятий, работающих в сфере вторичного использования материалов. Во-первых, это перспективная ниша, в которой еще не так много игроков. Во-вторых, экологичность продукции, снижение углеродного следа при производстве – это не только модный тренд, но и то, что уже в ближайшее время начнет играть роль при реализации товара", - сказал Прохоров, отвечая на вопрос, в чем будущее московской промышленности и как планируется ее развивать.